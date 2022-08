Abinader, los “ruidos “y el 16 de agosto

Al margen de críticas alegres en las redes y en privado, que nunca faltan, el presidente Luis Abinader tomó la decisión correcta y más conveniente, al ratificar por otros dos años al gobernador del Banco Central, Hector Valdez Albizu. Y se da por un hecho que, en privado y guardando las formas, también envió las señales de lugar y puso a prueba el peso de su liderazgo en el PRM para que el ingeniero Eduardo Estrella continue al frente del Senado de la República a partir del 16 de agosto, fecha de discursos y de expectativas de algunos movimientos a nivel oficial.

No es cuestión de que Valdez no es el único, como murmuran algunos en público y en privado, sino que con una economía mundial en crisis y con efectos cada día más impredecibles, el jefe del Estado no podía inventar ni arriesgarse en esta coyuntura, nombrando en la delicada y apetecible posición oficial a un “compañero”, solo porque sea graduado en economía y finanzas o porque hiciera campaña para que Abinader y el PRM fueran gobierno.

En esto no aplica lo de méritos partidarios, dar oportunidad o aprender en el camino, sino de combinar capacidad y experiencia ya más que probadas con el crédito ganado en los organismos internacionales, para abrir puertas y garantizar el clima de confianza y de estabilidad macroeconomía necesarios, que es lo que atrae inversiones y conduce finalmente al éxito del país y del gobierno.

Hipólito, que tuvo a punto de dejar a Héctor Valdez por un tiempo –y nosotros fuimos puente y manejamos con ambos partes del tema en la ocasión-, cambió de opinión después y el país vio y sufrió las consecuencias ese error político.

Esa vez, ya en transición, el hoy embajador en Italia Tony Raful dijo que el gobernador Héctor Valdez “sería el primer cancelado del gobierno de Hipólito”, lo que mereció en el acto una nota de desautorización de Mejía, que redactamos y llevamos nosotros a los directores de los periódicos Ultima Hora y El Nacional. El primero la tituló: “Desautorización y desagravio”.

El presidente electo le mandó un mensaje con nosotros a Valdez, que salía del país al otro día, por lo que este nos pidió que fuéramos esa noche a su despacho del piso doce. Al día siguiente Valdez envió una carta a Mejía con Ricardo Rojas León, entonces director de Comunicaciones del Banco y hoy miembro de la Junta Monetaria, a quien le franqueamos el camino en el comando de campaña, que funcionaba en la avenida Enriquillo.

Por lo que fuera, Hipólito dio un giro a planes y promesas y el gobernador terminó siendo el afable -y hoy finado- Frank Guerrero Prats, a quien -sabemos– no le dejaron hacer la gestión deseada, y que le hubiera evitado al país el “hoyo” económico aquel (?) que todavía no se ha podido llenar.

Congreso

Sobre seguir Pacheco con la batuta en la Cámara de Diputados, las cosas estaban claras, y más después de su oportuna carpintería para que la ley de Extensión de Dominio, con la que había palabra superior empeñada, fuera realidad, con el voto de todos.

Pero con respecto a la continuación de el ingeniero Eduardo Estrella al frente del Senado, los senadores del PRM se perdieron en lo claro porque quisieron. Pues, con un aliado manso y decente; hombre de gran peso y buen manejo, con el que el presidente se ha sentido cómodo al manejar los temas institucionales, ¿para qué “cambiar de montura” frente a avisos de tormenta?

Los senadores del PRM, cortos de mira, enviaron una carta con la firma de trece y se enfrascaron en unas aspiraciones –legitimas, pero innecesarias- que provocaron un tranque que en dos intentos los miembros de la Comisión Ejecutiva del Partido a los que se les encomendó la tarea no pudieron resolver.

Con todo y que, por primera vez, un presidente se dirige al país un 16 de agosto desde Santiago, la tierra de Eduardo Estrella, y que debió verse como una señal del deseo del gobernante.

Bien temprano Hipólito dijo que Estrella y Pacheco debían seguir “batuta en mano” en el Congreso. Y casi a la hora cero –ya no por magia, sino por “línea bajada” de alguna manera, y por el peso que representa Abinader– Paliza hace el sorpresivo aviso de que el PRM, que “ni se divide ni está en crisis”, repite el 16 en la jefatura del Congreso con Estrella y con Pacheco. Y resuelto lo de los aprestos y el avispero de algunos “compañeros”.

Decretos