Rubio dice Irán «suplica todos los días» a EU por un acuerdo

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WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que Irán «suplica todos los días» a Washington alcanzar un acuerdo, durante una rueda de prensa en la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila.

«El problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (…) lo rompen o quieren cambiarlo», señaló Rubio, quien aseguró que la República Islámica «seguirá pagando el precio» por prolongar la guerra y advirtió que el costo «sube cada noche más y más».

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que Teherán envía de manera constante mensajes a Washington «a través de terceros países», sin precisar cuáles, y sostuvo que Irán «se está quedando» sin Estados «por los que mandar» esas supuestas súplicas.

En ese marco, calificó a Irán como un país gobernado por «clérigos radicales» y «lunáticos malvados» y afirmó que sus ciudadanos «seguirán sufriendo más hasta que entren en razón», mientras su base industrial está siendo «diezmada».

OFENSIVA MILITAR Y FIN DE LA TREGUA

Rubio repitió la postura del presidente Donald Trump, quien ha señalado que la República Islámica «no está lista para llegar a un acuerdo». Según Trump, Teherán modifica constantemente sus condiciones a medida que avanzan las negociaciones: «Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo», dijo.

En junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Hace dos semanas, Trump dio por terminada la tregua al considerar que Irán incumplía lo pactado.

DOCE NOCHES DE BOMBARDEOS

Desde entonces, EE.UU. ha intensificado sus ataques. Este jueves completó su duodécimo bombardeo contra posiciones militares iraníes, con ataques contra instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea. Washington reafirmó que «Irán no controla el estrecho de Ormuz».

Teherán ha respondido con bombardeos en países del Golfo aliados de EE.UU., como Kuwait, Baréin, Jordania y Qatar. La Guardia Revolucionaria de Irán reiteró que sus acciones son una respuesta a la ofensiva estadounidense y que no buscan atacar a «hermanos» de países vecinos.