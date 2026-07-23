Rubio dice Irán «suplica todos los días» a EU por un acuerdo

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que Irán «suplica todos los días» a Washington alcanzar un acuerdo, durante una rueda de prensa en la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila.
«El problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (…) lo rompen o quieren cambiarlo», señaló Rubio, quien aseguró que la República Islámica «seguirá pagando el precio» por prolongar la guerra y advirtió que el costo «sube cada noche más y más».
El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que Teherán envía de manera constante mensajes a Washington «a través de terceros países», sin precisar cuáles, y sostuvo que Irán «se está quedando» sin Estados «por los que mandar» esas supuestas súplicas.
En ese marco, calificó a Irán como un país gobernado por «clérigos radicales» y «lunáticos malvados» y afirmó que sus ciudadanos «seguirán sufriendo más hasta que entren en razón», mientras su base industrial está siendo «diezmada».
OFENSIVA MILITAR Y FIN DE LA TREGUA
Rubio repitió la postura del presidente Donald Trump, quien ha señalado que la República Islámica «no está lista para llegar a un acuerdo». Según Trump, Teherán modifica constantemente sus condiciones a medida que avanzan las negociaciones: «Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo», dijo.
En junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Hace dos semanas, Trump dio por terminada la tregua al considerar que Irán incumplía lo pactado.
DOCE NOCHES DE BOMBARDEOS
Desde entonces, EE.UU. ha intensificado sus ataques. Este jueves completó su duodécimo bombardeo contra posiciones militares iraníes, con ataques contra instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea. Washington reafirmó que «Irán no controla el estrecho de Ormuz».
Teherán ha respondido con bombardeos en países del Golfo aliados de EE.UU., como Kuwait, Baréin, Jordania y Qatar. La Guardia Revolucionaria de Irán reiteró que sus acciones son una respuesta a la ofensiva estadounidense y que no buscan atacar a «hermanos» de países vecinos.
Esta información debieron de publicarla mañana viernes para botar un poco el golpe y el extres del fin de semana.
Día de gozadera, chercha, de relajos, bebedera, y de Juka
Marco Rubio te esta quemando en tus propias ceniza por seguir imitando a tu jefe.
Políticamente, te guallates no te quiere nadie solo tus iguales.
Antes decía todo en contra de Trump y hoy tu eres su trasero.
Por fin, y cuando es que le van a pasar juicio a este **** cubano que su casa era un almacén de drogas en los años 90s, y segun él NO SABIA NADA.
Oigan bien, su casa eran un almacén de drogas y él no sabía nada
Esas payasadas le lucen a Trump que es un viejo estupido y senil. Y hasta medio cómico….¿Pero a Narco Rubio?
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Jajajajajajajajaja Suplican por un acuerdo? Y por qué no llegan a un acuerdo? Será por qué Estados Unidos no quiere?
Y entonces a quien le dejamos el:
«Abran el Estrecho de Ormuz cabrones, o los vamos a destruir?
Nosotros somos comunistas rebeldes, no creemos a idi-otas.
Esta basura cubana, simplemente es el trasero de trump, y un lambe culo de la zanaoria de la casa blanca. Somos el hasme reir del mundo, teniendo un loco, payaso rodeados de basura racista.
lloras alma mía… mil nombres, porque… las ratas son… los que esclavizan… y los que simpatizan… por éstos… vivientes como… pu er cos en pocilgas…
Angel , el baboso
ESTOY MUY DE ACUERDO CON POLÍTICAS Y MEDIDAS TOMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TRUMP SOBRE TODO CUANDO SE TRATA DE LA PRESERVACIÓN DE LO QUE SOÑARON LOS PADRES FUNDADORES QUE FUESE ESTE GRAN PAÍS,AHORA BIEN EN OCASIONES SIENTO QUE ALGUNAS DECLARACIONES DE LOS LÍDERES REPUBLCANOS NO TIENEN SUSTENTO,POR EJEMPLO ESTÁ,SI IRÁN ESTÁ ROGANDO APROVECHEN Y ACABEN CON ESTE ABUSO QUE ES UNA GUERRA PARA LAS ECONOMÍAS.