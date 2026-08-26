Abel llama políticos a recuperar la confianza de los ciudadanos

Martínez durante un encuentro este 26 de agosto con comunitarios y militantes del PLD.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó que la política dominicana necesita recuperar la confianza de los ciudadanos mediante una gestión basada en la cercanía, la responsabilidad, los resultados y la rendición de cuentas.

Durante un encuentro con comunitarios y militantes, en su mayoría jóvenes, del sector Corona Plaza, Martínez sostuvo que el desencanto de una parte de la población con la política tradicional no significa que haya perdido la fe en el país.

“El problema no es que los dominicanos hayan dejado de creer en su país, sino que muchos han dejado de creer que la política puede transformar su realidad”, expresó.

El exalcalde de Santiago consideró que revertir esa percepción requiere superar los discursos y las promesas electorales, demostrando que el ejercicio del poder puede desarrollarse de una manera diferente y orientada a resolver las necesidades de la población.

“Gobernar no significa recibir un cheque en blanco”, manifestó Martínez, quien planteó que la experiencia de gobierno solo adquiere verdadero sentido cuando se traduce en resultados concretos y en la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía.

UNA POLÍTICA SIN ENEMIGOS

Martínez también abogó por superar la confrontación política permanente y rechazó una práctica que, según afirmó, divide a los dominicanos entre simpatizantes y adversarios.

“No se puede construir un mejor país haciendo que los dominicanos se enfrenten entre sí”, sostuvo.

El dirigente peledeísta señaló que la sociedad debe concentrarse en objetivos comunes, como garantizar que el trabajo permita progresar, ampliar las oportunidades para los jóvenes y lograr que el Estado funcione con equidad, independientemente de la influencia o posición social de cada ciudadano.

“Necesitamos que todos podamos coincidir en algo mucho más grande: que queremos un país donde el trabajo permita progresar, donde nuestros hijos tengan oportunidades y donde el Estado funcione para quien tiene influencia y para quien no la tiene”, afirmó.

Martínez concluyó que la República Dominicana necesita recuperar una esperanza sustentada en resultados y no en promesas, una esperanza que trascienda las diferencias partidarias y fortalezca la confianza de los ciudadanos en su propio país.

“Necesitamos volver a creer en nosotros mismos y en lo que juntos podemos hacer por la República Dominicana”, expresó.

an/am