Abadina dedica a Seaboard el Torneo de Baket Superior 2026

Edwin Castillo, presidente de Abadina, los delegados de los equipos participantes del 50 TBS Distrito 2026 y personalidades invitadas..

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SANTO DOMINGO, R.D.- La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) dedicará a la empresa Seaboard «Energía Limpia» la edición número 50 de su Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026), que comenzará este martes 15 de septiembre por la Copa BanReservas.

El anuncio fue realizado por el presidente de Abadina, Edwin Castillo (Tatico), durante la «Gala de Apertura» celebrada en el Hotel Barceló Santo Domingo, donde destacó el respaldo de Seaboard al baloncesto capitalino y a otras jurisdicciones del país.

Castillo explicó que la dedicatoria recibió el respaldo del Comité Organizador, encabezado por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; los ocho clubes participantes y el comisionado del torneo, Nelson Ramírez.

MAURICIO BÁEZ Y SAN CARLOS ABREN

El torneo será inaugurado este martes a las 8:00 de la noche con el partido entre Mauricio Báez, campeón de 2025, y San Carlos, en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Además competirán Los Prados, San Lázaro, El Millón, Rafael Barias, Huellas del Siglo y Bameso.

El gerente general de Seaboard, Armando Rodríguez, agradeció la distinción y ratificó el compromiso de la empresa con el deporte y las comunidades de la ribera occidental del río Ozama.

FORMATO Y TRANSMISIÓN

Los partidos se jugarán martes, miércoles, viernes, sábados y domingos. Los equipos estarán divididos en dos grupos y cada uno disputará 10 partidos en la serie regular. Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación.

Los encuentros serán transmitidos por Canal 69 La Tora TV, CDN Deportes, Digital Visión y YouTube Abadina Oficial.

BOLETAS Y SEGURIDAD

Las entradas tendrán precios de RD$2,000 en courtside, RD$800 en VIP, RD$500 en palcos y RD$200 en balcón o gradas, disponibles mediante UepaTickets, más el cargo por servicio.

Abadina informó además que contará con un dispositivo de seguridad privada, militar y policial para garantizar un ambiente seguro durante las jornadas.

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