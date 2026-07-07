¿A qué hora y dónde ver la final del Mundial 2026?

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POR SAMUEL BOSCAN

Conoce los horarios, canales de televisión oficiales y todos los detalles del partido definitivo que paralizará al planeta entero.

Fecha y horario global del partido

La gran final de la Copa del Mundo se disputará el domingo 19 de julio de 2026. El compromiso no solo definirá al nuevo monarca del fútbol, sino que también contará con un inédito show de medio tiempo para el entretenimiento de los aficionados.

El pitazo inicial está programado para las 15:00 horas (ET) en Estados Unidos. Para los fanáticos en México, las acciones arrancarán a las 13:00 horas (CDMX), mientras que en España el partido se emitirá en vivo a partir de las 21:00 horas.

Por su parte, en países como Perú, Colombia y Ecuador, la transmisión comenzará a las 14:00 horas. En tanto, los aficionados de Argentina y Uruguay podrán sintonizar el encuentro a las 16:00 horas.

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

La cobertura televisiva y por plataformas digitales será sumamente amplia en todo el continente. Aquí presentamos las opciones principales:

● Perú: América TV (señal abierta), DSports y la app DGO.

● México: TV Azteca, ViX y TelevisaUnivision (Canal 5, Las Estrellas, Canal 9).

● Estados Unidos: FOX y FS1 (inglés); Telemundo, Universo y Peacock (español).

● Colombia, Ecuador y Venezuela: DSports, DGO, Caracol, RCN, Teleamazonas y Televen.

● Argentina, Chile y Uruguay: TyC Sports, Canal 5, DSports y DGO.

● España: La 1 y DAZN.

El escenario de la gran final

El majestuoso MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey (muy cerca de Nueva York), es la sede elegida para el partido número 104 del torneo. Este moderno recinto de la NFL cuenta con capacidad para más de 80,000 espectadores.

El estadio posee un gran recorrido internacional, al haber albergado previamente la Copa América Centenario 2016, partidos de la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025.

Los favoritos para levantar la copa

Tras las vibrantes finales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, la expectativa es máxima. La Argentina de Lionel Messi y la poderosa Francia de Kylian Mbappé se perfilan nuevamente como las grandes candidatas para llegar a la última instancia.

A este grupo de favoritos se suman potencias históricas de la talla de Brasil, España, Alemania e Inglaterra, escuadras que buscarán desplegar su mejor nivel competitivo para asegurar su presencia en la gran cita de julio.

Fuente: https://www.marcadores247.com/

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