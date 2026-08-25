5 mil pesos el cubierto (OPINION)

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Uno de los temas del momento en los corrillos políticos capitalinos es el almuerzo con características pomposas y elegantes que tiene en agenda para los próximos días la Fundación Joaquín Balaguer.

Se ha sabido que la actividad se desarrollará en uno de los nuevos grandes hoteles de la capital dominicana (avenidas Winston Churchill o Abraham Lincoln), habiéndose fijado un pago de RD$5,000.00 por persona para poder ocupar asiento.

Hasta ahora no se ha producido anuncio oficial y se ignora, fundamentalmente, los fines del fondo a recaudar. Se especula: ¿engrosar el débil caudal de la fundación o dedicarlo a un busto del fenecido estadista en la Plaza Joaquín Balaguer del parque Mirador del Sur?.

Lo que ha movido las olas en el mar político de Santo Domingo no es la celebración en sí del almuerzo ni su nivel de glamour, sino la persona que se menciona como su director de producción: nada más y nada menos que Ángel Gilberto Lockward Mella, de quien no se sabía que mantenía perseverancia balaguerista.

Conocido simplemente como Angel Lockward -controversial político, abogado y escritor- ha llamado la atención ahora (después de un repliegue prolongado) por su acercamiento sorpresivo a Joaquín Ricardo García, presidente de la Fundación Joaquín Balaguer, entidad de signos vitales muy moderados.

Este lunes tratamos de establecer contacto con el afable titular de la fundación, con oficina en la antigua residencia del presidente Balaguer, donde nadie, a media mañana, respondió al teléfono tradicional. Con el señor Lockward nunca hemos tenido contacto ni sabemos como comunicarnos.

Mientras, Federico Antún Batlle sigue distante y, aparentemente, desvinculado del almuerzo

Sancristobalenses punzantes

Hace pocos días nos declaramos insolventes cuando nos encontramos con varios sancristoberos en un coqueto bar de Bella Vista Mall y nos preguntaron por el trabajo de un compueblano que encabeza una entidad pública y fue objeto recientemente de un reconocimiento en el extranjero.

Nos referimos a Benny Eurípides Metz Muñoz, quien desde noviembre del 2025 funge como presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y hace dos semanas -según publicación suya en Facebook- “fue reconocido en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, por su trayectoria y compromiso con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y la construcción de una sociedad más inclusiva y accesible”.

Los sancristobalenses -como también pueden ser llamados- me interpelaron sobre la justificación de ese reconocimiento, pidiéndome citar específicamente las acciones del jovial funcionario, denominado en los predios de San Cristóbal “el político de la cordialidad», (solo pletórico de sonrisas y abrazos).

Metz Muñoz estuvo en Boston, me alegaron, participando en la Gran Parada Dominicana de Boston, pero no pude decir si hizo viaje oficial o privado, es decir, con recursos propios estatales. Tampoco pude responder las afanosas inquietudes sobre su labor en el discreto Conadis o en favor de San Cristóbal y sus gentes.

Josepimentelmunoz@hotmail.com

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