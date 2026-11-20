Al arribar a su 48.º aniversario este 23 de noviembre, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) consolida una trayectoria marcada por la evolución institucional y el fortalecimiento de las políticas públicas en favor de los menores de edad en la República Dominicana.

Lo que nació en 1978 por iniciativa de la entonces primera dama doña Renée Klang de Guzmán como un organismo enfocado en la asistencia directa y la investigación social, es hoy el ente rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. A lo largo de casi cinco décadas, la institución ha logrado transformar el paradigma nacional, pasando de una visión benéfica a un modelo garantista respaldado por la Ley 136-03.

De la asistencia a la rectoría nacional

Uno de los mayores logros históricos de CONANI ha sido su capacidad para articular a los distintos actores del Estado y la sociedad civil. Con la entrada en vigencia del Código para el Sistema de Protección (Ley 136-03), la entidad asumió la rectoría administrativa del sector, logrando descentralizar los servicios a través de oficinas regionales y directorios municipales en todo el territorio nacional.

En sus primeras etapas, programas emblemáticos como los Centros Infantiles de Atención Integral (CIANI) y el proyecto «Ayúdame a ser Niño» marcaron un hito en la atención temprana y el rescate de menores en situación de calle. Hoy, ese legado se traduce en una red estructurada de protección integral.

Hitos en la restitución de derechos y prevención

Durante estas casi cinco décadas, los aportes de CONANI al sector se reflejan en avances tangibles en áreas críticas para el desarrollo infantil:

• Fortalecimiento del acogimiento y las adopciones: La institución ha profesionalizado los protocolos de atención en sus hogares de paso, priorizando el derecho de cada niño a vivir en familia mediante el impulso a las familias acogedoras y la agilización transparente de los procesos de adopción nacional e internacional.

• Regulación y supervisión del sector: Como órgano fiscalizador, CONANI ha elevado los estándares de calidad y seguridad en el país al implementar rigurosos sistemas de habilitación y supervisión para las organizaciones sin fines de lucro (ONG) y centros privados que brindan servicios a menores de edad.

• Combate a problemáticas estructurales: A través de alianzas estratégicas con organismos internacionales y el sector privado, el Consejo ha liderado planes nacionales de alto impacto contra el trabajo infantil, la explotación comercial y las uniones tempranas, logrando posicionar estos temas en el centro de la agenda pública.

• Promoción de la crianza positiva: En años recientes, la institución ha apostado por la prevención primaria desde el hogar, llevando programas de educación y sensibilización a miles de familias dominicanas para erradicar la violencia y el maltrato infantil.

Una mirada hacia el cincuentenario

A dos años de cumplir medio siglo de existencia, el balance de CONANI muestra una institución madura que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Con la mira puesta en la modernización de su marco legal y el abordaje de nuevos desafíos —como la salud mental juvenil y la seguridad en los entornos digitales—, el organismo reafirma su papel insustituible como garante del interés superior de cada niño, niña y adolescente en la República Dominicana.

Usamos este espacio para felicitar esa institución, su Directorio Nacional, a la profesora Ligia Pérez Peña, presidenta ejecutiva, a Alexandra Izquierdo, directora ejecutiva, y a todos sus colaboradores.

jpm