30 de Junio, triste cumpleaños

El 30 de Junio, durante prácticamente los últimos 54 años, ha sido un día de regocijo nacional: no por ser el Día Nacional del Maestro, si no porque es el día en que se celebra un aniversario más de la fecha de nacimiento del Profesor Juan Emilio Bosch Gaviño, Presidente de la República del 27 de Febrero al 25 de Septiembre del 1963; quien había nacido en 1909, un día como el de la fecha citada, en la ciudad de La Vega.

El legado histórico del profesor Bosch se inicia a mediados de los años 30’s del siglo pasado, luego que sale del país, por desacuerdos con la instauración del régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina; cuando con un grupo reducido de compañeros de ideales políticos, funda en La Habana, Cuba, el Partido Revolucionario Dominicano, histórico bastión de la lucha por la democracia y las libertades públicas, pero del cual, al producirse numerosos desacuerdo con altos dirigentes del mismo, optó por renunciar a su militancia a mediados del año 1973.

Antes de referirnos a la tristeza que estamos experimentando en este cumpleaños del profesor Bosch, es bueno hacer referencias a sus datos biográficos, y sentar las bases del por qué habíamos celebrado con gran regocijo, durante los últimos 54 años, el aniversario de su nacimiento. Sus padres, José Bosch Subirats, español, y Angela Gaviño Costales, puertorriqueña, dieron al país un niño inquieto, quien desde joven mostró afición por la literatura y escribió cuentos y poesías a muy temprana edad.

Fue ensayista, cuentista, novelista, historiador, biógrafo y sobre todo político, reconocido nacional e internacionalmente como un líder y educador de la conducta social y cultural del dominicano. Sus obras literarias lo catapultaron a nivel de reconocimiento por los más grandes autores de la literatura mundial. Más de tres docenas de obras literarias completan su amplio espectro de tradición a las letras.

Pero, ¿por qué es su cumpleaños 110 (1909-2019), un “triste cumpleaños”?. Como parte de la mayor obra política que haya creado y desarrollado el profesor Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana, de la cual somos simpatizantes, miembro, y militante durante los últimos 40 años, viendo la situación a la que ha sido arrastrada actualmente esta inmensa obra de nuestro Gran Maestro y líder histórico; no es para que este 30 de Junio expresemos alegría y regocijo.

Todo lo contrario, no llegamos a sentir vergüenza, porque nuestro orgullo de haber sido formados políticamente en la mejor escuela política de América, no permite que nos avergoncemos, pero cuanta tristeza y odio nos produce, ver a los más altos de nuestros dirigentes, herederos del liderato de Bosch, haber olvidado sus enseñanzas, las que aún están definidas en nuestros principios y las que nos aconsejan claramente, que la formación de grupos para apoyar individualmente a un dirigente es nuestro peor enemigo. Una lagrima me sale de los ojos en su cumpleaños Profesor.

