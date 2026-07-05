250 años después, el imperio luce sólido y a la ofensiva

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POR PEDRO CABA

Aparte de cualquier otra consideración de tipo ideológico o político, los Estados Unidos de América de hoy no sólo lucen sólidos en su capacidad de retomar el liderazgo tecnológico y económico para competir y evitar ser desplazados por China, con la que ya luchan de igual a igual, sino también en una manifiesta ofensiva política.

En apenas año y medio, Trump ha conectado con una porción importante del pueblo norteamericano a través de su movimiento MAGA, del cual forma parte también una nueva generación de líderes políticos y empresarios de la era digital y del desarrollo espacial.

Podría considerarse un enfoque disruptivo frente a principios que parecían ya establecidos, como el cambio climático y las políticas de mitigación y preservación del medio ambiente relacionadas con la energía, con un regreso al uso de energías convencionales. Sin embargo, dicha actitud parece coyuntural, orientada a reponer la infraestructura industrial que había sido desplazada.

Después de todo, China ha avanzado preservando sus fuentes energéticas tradicionales (carbón e hidrocarburos) y aprovechando al mismo tiempo el desarrollo de las energías renovables, siempre en una proporción minoritaria respecto a las primeras.

El poder hegemónico actual está relacionado con el desarrollo y control aeroespacial, acompañado de una fuerte presencia de la manufactura tradicional. No puede negarse que Trump ha movilizado ambos sectores del alto empresariado en torno a su figura.

China ha convertido el sudeste asiático en una extensión de su influencia, con ejemplos emblemáticos como Vietnam y Corea del Norte, y realiza esfuerzos significativos por hacer lo mismo en la empobrecida África.

Aunque algo tarde, pero aún a tiempo, Estados Unidos en estos tiempos procura hacer lo mismo en las Américas, su tradicional área de influencia.

Mientras China está enfocada en consolidar su propio desarrollo y su expansión programada, y Rusia se concentra en garantizar la seguridad de sus fronteras y recuperar la gloria de la antigua URSS, Trump y su estructura político-empresarial y militar aceleran el paso —dado el corto ciclo de los períodos presidenciales— para avanzar hacia una ofensiva político-militar al estilo imperial.

Esto explica, según esta visión, la inacción relativa de China y Rusia ante la ofensiva internacional de Trump.

En Medio Oriente, la intervención de Estados Unidos le sirve de garantía existencial a Israel y de soporte a los Estados árabes que han cimentado su desarrollo económico y social bajo modelos de estilo de vida occidental, sin abandonar sus prácticas culturales, con los hidrocarburos como base.

Hoy, el antes relegado Líbano tiene razones para recuperar su impulso original y relanzarse, extirpando la influencia de Hezbolá.

El acuerdo de seguridad mutua que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha firmado con los jefes militares de 10 naciones árabes es un ejemplo del liderazgo e influencia de Washington en la región.

Si Trump, como parece, logra aprovechar el alto al fuego en la Franja de Gaza y mantiene a raya a Israel, impulsando la asociación con Palestina y respaldando su reconocimiento en la ONU como Estado, podría completar una obra de gran impacto político.

El “factor X” de Trump en las Américas es, según esta visión, contundente. Ha logrado avances en la instalación de gobiernos surgidos de elecciones que le son afines.

Sin necesidad de intervenciones directas —más allá de la acción episódica en Venezuela— avanza en la apertura de Estados considerados cerrados como Cuba, mientras que Nicaragua debe acelerar el paso, dada su creciente dependencia del DR-CAFTA.

Horas después de la confirmación de Keiko Fujimori como presidenta electa en Perú, el tribunal supremo de ese país denegó una solicitud de la empresa china Cosco Shipping que limitaba operaciones en el megapuerto de Chancay, una inversión clave destinada a ampliar la influencia china en el continente.

Más tarde, Trump afirmó que Cuba ya estaría en un camino de alineamiento con Estados Unidos y que no permitirá que China controle el Canal de Panamá.

Otro frente de acción es la guerra ucraniano-rusa, la cual prometió resolver al llegar al poder, alegando el alto costo que representa para el presupuesto estadounidense. Sin embargo, no lo ha logrado hasta ahora, aunque su presencia ha reducido el margen de maniobra de Europa, obligándola a asumir mayores costos en el conflicto.

La capacidad de maniobra de Trump también se pone a prueba en Europa, donde no puede abandonar completamente a los antiguos aliados de Estados Unidos —limitando su participación en la OTAN— ni romper con Rusia, a la que admira y considera que defiende sus intereses estratégicos.

Mientras tanto, Europa asume el costo de su rearme ante el supuesto expansionismo ruso, en una dinámica que algunos consideran una contradicción estratégica.

Así, se impone una política de espera para ver quién resiste más.

La era Trump, con su movimiento MAGA y el apoyo del alto empresariado, ha llegado a Estados Unidos en contraste con las estructuras políticas y mediáticas tradicionales impulsadas por el Partido Demócrata.

Como se ha dicho, corresponderá al voto popular certificar esta tendencia, bajo las reglas del sistema democrático estadounidense.

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