NEWARK: Dominicanos celebran XVI Desfile y Festival Cultural

NUEVA JERSEY.- El aspirante a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Paulino, participó como “Gran Mariscal” en el XVI Desfile y Festival Cultural de la comunidad dominicana en esta ciudad.

Este año, el Desfile fue dedicado a la provincia de San Pedro de Macorís, de donde es oriundo Paulino, quien agradeció su designación en el evento que puso de manifiesto la cultura dominicana.

El Desfile partió desde la esquina de la Séptima avenida y la calle Broadway, recorrió la avenida Bloomfield y concluyó en la calle Lake, próximo al parque Branch Brook.

A ritmo de merengue y bachata marcharon el alcalde Ras Baraka, concejales hispanos, líderes comunitarios, agentes del Departamento de Policía, miembros del Cuerpo de Bomberos, ligas deportivas, grupos de baile y representantes de empresas privadas.

Paulino destacó la importancia de los dominicanos en la ciudad de Newark y sus aportes al desarrolllo.

Resaltó que “la laboriosidad de los dominicanos ha contribuido al crecimiento social y económico de esta ciudad, de Nueva Jersey y de Estados Unidos”.

“Me siento orgulloso de representar a mis compatriotas que residen en esta ciudad, a quienes invito a que se integren a mi campaña para ganar las primarias del PRM y la presidencia de la República, ya que estamos seguros de que saldremos airoso de esa contienda y de las elecciones presidenciales”, expresó.

Explicó que decidió lanzar su precandidatura debido a que el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader no se han puesto de acuerdo, “y no lo harán nunca”, lo que no a su juicio podría dividir y destruir al PRM.

“Después de tanto sacrificio y tanta lucha para crear este partido, no podemos permitir que desaparesca por una desavenencia entre sus principales líderes, razón por la que decidimos ‘coger la rieda’ lanzar nuestra candidatura presidencial.

Agregó que “ya es tiempo de poner en orden la casa y enfocarnos en trabajar un verdadero proyecto de nación que esté a la altura de las necesidades del pueblo dominicano”.

El Desfile culminó a las 3:00 de la tarde y dio paso al festival con los grupos el grupo de merengue típico VIP, los interpretes Gabriel de los Santos y Omairy, La Morena del Mambo, García La Movie, Anivelpro, Pesadilla Rudboy y Yiyi&Taiko RD.

El cierre del festival estuvo a cargo del merenguero Alex Bueno.