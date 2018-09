Juan Soto hace historia en las bases; Adrián Beltrè supera a Brett en hits

ATLANTA.- Juan Soto mostró otro aspecto de su juego el sábado ante los Bravos al robarse tres bases con el colombiano Julio Teherán en la lomita. El novato dominicano de Washington es el jugador más joven en la historia de Grandes Ligas que suma tres estafadas en un juego.

Dicha distinción le pertenecía a Rickey Hernderson, quien tenía 20 años y 241 días de edad cuando se robó tres bases en un juego. A sus 19 años y 325 días de edad, Soto es el primer adolescente que logra ha hazaña.

Soto inició la jornada con apenas dos estafadas esta temporada. Nunca robó más de cinco bases en una campaña en ligas menores.

Con su sencillo en el primer inning, Soto se embasó por 20 partido consecutivo, algo que solamente tres adolescentes han logrado desde 1920.

BELTRE PASA A BRETT EN HITS DE POR VIDA

SAN DIEGO.- Con dos dobles el viernes, sus hits número 3,154 y 3,155 como ligamayorista, el antesalista dominicano de los Rangers, Adrián Beltré, superó a George Brett para adueñarse de manera exclusiva del 15to lugar en la lista de imparables de todos los tiempos.

Con su segundo doble de la jornada, Beltré también se convirtió en el líder en hits entre jugadores cuya posición principal ha sido la tercera base.

Beltré no disfruta ser el centro de atención y reconoce que no le gusta hablar acerca de sus logros. Pero superar a Brett fue una experiencia irreal para el veterano de 39 años de edad.

“Obviamente, superar a George Brett, el mejor antesalista de todos los tiempos – le tengo mucho respeto a ese hombre”, expresó Beltré. “Simplemente ser mencionado junto a su nombre me llena de humildad”.

“A veces se me hace difícil creer que he podido hacer algo remotamente semejante a lo que lograron esos muchachos”, agregó el quisqueyano. “Ser el tercera base con la mayor cantidad de hits en la historia de Grandes Ligas, eso es algo que aún no he asimilado”.

Beltré podria seguir haciendo historia esta temporada. Con su próximo cuadrangular, el oriundo de Santo Domingo sumará 475 bambinazos de por vida para quedar empatado con Stan Musial y Willie Stargell en el 30mo lugar en la historia.

