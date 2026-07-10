Metros remontan y vencen a Gigantes en final de la LNB 2026

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Los Metros de Santiago protagonizaron una espectacular remontada para imponerse 92-89 sobre los Gigantes Basketball Club en el primer partido de la serie final de la Súper Liga LNB, disputado la noche del miércoles en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira.

El conjunto santiaguero revirtió una desventaja de 14 puntos en la segunda mitad gracias a una sólida defensa que limitó a los Gigantes a solo 36 puntos después del descanso y los obligó a cometer 20 pérdidas de balón.

Jhery Matos encabezó la ofensiva de los Metros con una brillante actuación de 23 puntos, siete rebotes y ocho asistencias. Omar Silverio aportó 19 unidades, Juan Guerrero sumó 16 tantos y capturó ocho rebotes, mientras que Adris de León agregó 10 puntos.

Los Metros lanzaron para un 44 % desde el campo, dominaron los rebotes 39-24 y repartieron 23 asistencias, factores que resultaron determinantes para quedarse con el primer encuentro de la serie.

Por los Gigantes, Francis Fitzgerald lideró el ataque con 20 puntos, seguido por Charles Brown Jr., con 19, Juan Miguel Suero, con 17, y Marquis Wright, quien finalizó con 14 tantos y nueve asistencias.

Los visitantes llegaron al descanso con ventaja de 53-39 tras imponerse 34-21 en el segundo cuarto, período en el que aprovecharon una prolongada sequía ofensiva de los Metros para construir una diferencia de 14 puntos.

La reacción de los Gigantes comenzó con una corrida de 9-2 que rompió el empate 29-29, mientras el conjunto santiaguero permanecía más de dos minutos sin anotar. En los últimos 4:20 de la primera mitad, los visitantes superaron 24-10 a los Metros.

En los primeros 20 minutos, los Gigantes lanzaron para un 54 % de campo frente al 34 % de los Metros, dominaron los rebotes 26-18 y registraron 13 asistencias. Sin embargo, la intensidad defensiva de Santiago en la segunda mitad cambió el rumbo del encuentro y permitió a los Metros tomar ventaja de 1-0 en la serie final de la Súper Liga LNB.

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