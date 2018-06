Expertos afirman Facebook es la herramienta más importante para vender

PUNTA CANA.- Facebook es una excelente herramienta para hacer negocios, expresaron los especialistas del área de emprendimiento Zahira Franco y Aldo Alemán, durante un taller celebrado recientemente en el marco del Segundo Encuentro de Centros de Atención Mipymes.

Los especialistas aseguraron que esta plataforma ofrece a los pequeños negocios la posibilidad de alcanzar el público que les interese, crear contenidos y cruzar fronteras de manera digital para hacer crecer sus empresas.

Franco, gerente de Emprendimiento para México, Centroamérica y el Caribe, de Facebook, y Alemán, también Facebook, afirmaron que las micros, pequeñas y medianas empresas dejan de ser chicas cuando crean contenidos interesantes para el público que compra a través de esta importante plataforma digital.

Ambos expusieron durante el Segundo Encuentro de Centros de Atención Mipymes celebrado en el Hard Rock Hotel, actividad organizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Centro de Promoción de las Mipymes (CENPROMYPE), indica una nota de la Dirección de Comunicaciones del MICM.

Con el tema “Empoderando mujeres empresarias a través de la plataforma de Facebook”, ambos hablaron de la importancia que tienen las plataformas Facebook e Instagram, así como otras aplicaciones, en el sentido de generar programas de vinculación y educación hacia las mipymes.

Durante el taller, en el cual participaron decenas de profesionales y expertos de centros mipymes de la región, los especialistas de Facebook destacaron los casos de emprendimientos más exitosos que han manejado.

“Una pequeña empresa se convierte en grande usando la plataforma Facebook”, enfatizó Zahira Franco.

Uno de los casos de éxito que mencionó fue el de la empresa The Nailbar Beauty Lounge, de la emprendedora dominicana Awilda Sánchez, quien empezó su negocio en 2012 con una amiga como socia, luego de permanecer como empleada por más de diez años en una empresa transnacional.

“El inicio fue difícil porque la amiga abandonó el proyecto, sin embargo ella continuó con el salón y siete empleados. A la fecha, cuenta con 140 empleados, dos sucursales y otra en proceso de apertura”, dijo Franco.

Cuenta que el 80% de las ventas del negocio de Awilda lo capta través de las plataformas Facebook e Instagram, y seis de cada diez nuevos clientes, también provienen de la famosa red social que, al día de hoy, cuenta con más de 2,200 millones de usuarios.

Franco también mencionó el caso de éxito del mexicano Johan Montoya, quien tiene un negocio que se llama Moños Charros, dedicado a la venta de objetos para caballos y de charrería.

Explica que este mexicano comenzó haciendo cosas para él, y que luego, a través de Facebook, con videos, fotos y comentarios, repuntó su negocio al punto que no sólo vende en México, sino que exporta a los mercados de Estados Unidos (Nueva York, Los Ángeles y Chicago) y a la Unión Europea.

Dicha empresa también utiliza la aplicación de Messenger para captar clientes y mercadear sus productos. Sus ventas, al igual que las de Sánchez, también provienen en un 80% de Facebook.

“Yo considero que es la herramienta más importante para vender. No hay gasto alguno y sí mucha ganancia”, sostiene la experta.

Aldo Alemán sostuvo que el 93% de las personas de países de la región revisan el celular durante la primera hora en que se despiertan, y mostró la gráfica con las cifras de penetración y uso de móviles en el mundo.

“El mundo es móvil, los medios digitales siempre están en constante revolución”, señaló, al tiempo de destacar que el éxito de la plataforma se basa en la forma en que se crean los contenidos.

Los expertos de Facebook recomendaron a las mipymes enfocarse en sus negocios y los públicos de interés. “Podemos contar historias, subir fotos familiares, pero las pymes están ahí para vender y ese es el desafío ante una comunicación tan cercana”, explicaron.

Afirman que la única competencia que tienen son, precisamente, esas fotos familiares y de amigos. También recomendaron alejarse de los “like” o me gusta.

“Un like no vende, entonces esta necesidad de las pymes de tener like, no es recomendable. El asunto es generar contenido, crear. Hay muchas aplicaciones para crear cosas lindas sin tener que gastar un quinto y hacer rentable el negocio”, afirmó Franco.

