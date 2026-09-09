Nuevas posibilidades para el tratamiento de epilepsia en RD

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SANTO DOMINGO.- Investigadores de Mayo Clinic desarrollaron un mapa detallado del pulvinar, una región profunda del cerebro que podría contribuir a mejorar la precisión de las terapias de estimulación cerebral en pacientes con epilepsia farmacorresistente.

Los resultados, publicados en el Journal of Neuroscience, muestran que áreas del pulvinar separadas por apenas tres milímetros pueden estar conectadas con redes cerebrales completamente diferentes, vinculadas con la visión, la memoria, el lenguaje y la atención.

MAPEO PARA TRATAMIENTOS MÁS PRECISOS

El estudio incluyó a 30 pacientes con epilepsia farmacorresistente que ya tenían electrodos implantados como parte de su atención médica. Los investigadores aplicaron pequeños impulsos eléctricos en distintas zonas del pulvinar y analizaron las respuestas cerebrales para determinar cómo esta estructura se comunica con otras regiones.

El pulvinar forma parte del tálamo, una estructura profunda que coordina y transmite información sensorial. Debido a su ubicación, había sido difícil estudiar con precisión sus conexiones.

Dora Hermes Miller, ingeniera biomédica de Mayo Clinic y autora sénior del estudio, destacó el nivel de detalle observado y su potencial para orientar tratamientos contra la epilepsia.

IMPACTO EN LA EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE

Los investigadores descubrieron que el pulvinar no constituye una estructura uniforme, sino que posee subregiones especializadas. Esta característica podría ser determinante al momento de colocar electrodos para la estimulación cerebral profunda.

La epilepsia afecta a más de 50 millones de personas en el mundo y cerca de un tercio de los pacientes continúa sufriendo crisis pese al tratamiento farmacológico.

Nick Gregg, neurólogo de Mayo Clinic y coautor del estudio, explicó que los mapas ya están siendo utilizados para personalizar la ubicación de la estimulación cerebral profunda en algunos pacientes.

El equipo analiza ahora qué zonas deben estimularse y con qué frecuencias para controlar mejor las crisis y reducir posibles efectos secundarios. El objetivo, según Gregg, es lograr terapias más precisas, consistentes y eficaces.

an/am