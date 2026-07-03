Zayas estrena documental “Los Soldados de la Democracia”

SANTO DOMINGO. – El director y productor Alberto Zayas presentó el estreno del documental Los Soldados de la Democracia, una obra que rescata uno de los episodios más relevantes de la historia democrática dominicana a través de testimonios, archivo histórico e investigación rigurosa.
IMPULSO INSTITUCIONAL Y MEMORIA HISTÓRICA
La producción forma parte de una serie de documentales impulsada por el INDOTEL, orientada a preservar la memoria histórica y acercar a las nuevas generaciones los procesos que han marcado la construcción institucional del país.
INSPIRACIÓN LITERARIA Y ENFOQUE DOCUMENTAL
El filme está inspirado en el libro Los Muchachos de la Democracia, del historiador y exministro José Miguel Soto Jiménez. La obra reúne testimonios de protagonistas directos, material de archivo y una narrativa audiovisual que busca ofrecer una visión equilibrada y humana del acontecimiento.
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
La producción estuvo a cargo de Zayas junto a un equipo técnico integrado por el guionista Juan Manuel Tejeda, el director de fotografía Franklin Villar y el editor River Tathem, bajo la realización de la casa productora AZ Films.
MENSAJE DEL DIRECTOR
Durante el estreno, Zayas destacó el valor del cine documental como herramienta de preservación histórica y agradeció el respaldo de INDOTEL para hacer posible la serie.
“Nuestro compromiso fue escuchar, investigar y narrar con respeto un capítulo que merece ser conocido por las presentes y futuras generaciones”, expresó el cineasta.
Los Soldados de la Democracia propone una reflexión sobre la institucionalidad y el compromiso democrático, consolidándose como un aporte audiovisual que busca trascender el entretenimiento para convertirse en un registro histórico y educativo sobre la República Dominicana.
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