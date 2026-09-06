Wellington Arnaud destaca liderazgo de Abinader al asumir presidencia del PRM

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Santo Domingo.– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, valoró este domingo la llegada del presidente Luis Abinader a la presidencia de esa organización política, al considerar que su liderazgo permitirá conducir al partido hacia nuevos triunfos.

Arnaud ofreció las declaraciones a su llegada al Club Polideportivo San Carlos, donde se celebra el acto de juramentación de las nuevas autoridades nacionales del PRM. El dirigente político llegó acompañado de un grupo de simpatizantes y seguidores de su proyecto presidencial.

“Muy feliz de que el presidente Abinader asuma hoy como presidente del partido. Eso para nosotros nos enorgullece porque él es el líder y tiene la gran responsabilidad de guiar al partido a nuevos triunfos”, expresó.

El funcionario destacó además la manera en que Abinader ha ejercido su liderazgo dentro del PRM, haciendo énfasis en la necesidad de preservar el equilibrio interno y garantizar que los diferentes sectores y dirigentes de la organización tengan oportunidades de avanzar.

“Ejerciendo su liderazgo como lo ha hecho, tomando en cuenta el equilibrio y que todo el mundo en el partido tenga la oportunidad de avanzar”, manifestó Arnaud.

La juramentación forma parte del proceso de renovación de las autoridades nacionales del PRM, cuya dirección estará encabezada por el presidente Luis Abinader.