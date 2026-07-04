Violencia contra la mujer horroriza

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Los datos sobre la cantidad de mujeres muertas a manos de sus esposos, compañeros sentimentales o exes, resultan espeluznantes y deben motivar a la sociedad civil y a las autoridades competentes a iniciar una cruzada enfocada en despertar conciencia sobre el valor de la vida humana porque solo en lo que va de año se reporta el asesinato de 47 mujeres, 20 más de los ocurridos en el mismo periodo del año pasado, y un total, incluyendo estos casos, de 609 homicidios a consecuencias de conflictos sociales y riñas entre ciudadanos.

En lo concerniente a los feminicidios, parece que la ley 29-97 hay que revisarla y descartar que una simple orden de alejamiento pueda hacer desistir a un macho obsesionado de sus intenciones criminales por lo que considero que a quien hay que sacar de circulación no es a la víctima de las amenazas, sino al desquiciado que, al quedar suelto, constituye un peligro público y una amenaza para cualquier otro ciudadano.

El tema es complicado y sobre el mismo se ha escrito y hablado mucho, pero entiendo que no es un asunto responsabilidad exclusiva de Interior y Policía, del Estado, el Defensor del Pueblo ni de una ONG en particular, sino de todo el pueblo dominicano.

JPM