Venden Los Lakers por $12,500 MM, un récord deporte de EEUU

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LOS ÁNGELES.– Los Angeles Lakers serán vendidos por US$12,500 millones a un grupo encabezado por el empresario Joshua Kushner y el exdirector ejecutivo de Disney Bob Iger, en una operación que establece un nuevo récord para la venta de una franquicia deportiva.

La transacción se produce apenas un año después de que el empresario Mark Walter adquiriera una participación mayoritaria de los Lakers, en una operación que valoró la franquicia en US$10,000 millones.

De concretarse, la nueva venta representará un incremento de aproximadamente 25 % sobre la valoración anterior y deberá recibir la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA.

Kushner, fundador de la firma de inversión Thrive Capital, e Iger, quien dirigió Disney durante varios años, habían explorado anteriormente la posibilidad de participar en un proyecto de expansión de la NBA. Sin embargo, la oportunidad de adquirir los Lakers aceleró sus planes para ingresar a la propiedad de una franquicia.

OPERACION MARCA UN NUEVO CAPITULO BALONCESTO MUNDIAL

La operación marca además un nuevo capítulo en la historia de una de las franquicias más emblemáticas del baloncesto mundial. La familia Buss, que estuvo al frente del equipo durante décadas, había transferido el control mayoritario a Walter en 2025.

Los Lakers, 17 veces campeones de la NBA, atraviesan una etapa de transformación deportiva, con Luka Dončić como principal figura del proyecto y tras la salida de LeBron James hacia los Philadelphia 76ers.

La venta de US$12,500 millones supera ampliamente el anterior récord de una franquicia deportiva y refleja el extraordinario incremento del valor de los grandes equipos profesionales en Estados Unidos.

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