Ve en suspensión exportaciones mango a EU «falla fitosanitaria»

Mejía afirmó este 22 de julio del 2026 que la presencia de la plaga podría reflejar negligencia.

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SANTO DOMINGO. – El expresidente Hipólito Mejía consideró este miércoles que la suspensión de las exportaciones de mango dominicano hacia Estados Unidos, tras la detección de la mosca del Mediterráneo, podría estar relacionada con posibles fallas en los controles del sistema de vigilancia fitosanitaria.

Mejía afirmó que la presencia de la plaga podría reflejar negligencia en la supervisión de la sanidad vegetal, aunque recordó que la mosca del Mediterráneo también está presente en otros países, por lo que exhortó a manejar la situación con prudencia.

El exmandatario llamó a las autoridades y al sector agrícola a concentrar sus esfuerzos en controlar el brote para minimizar el impacto sobre los productores y preservar las exportaciones del mango dominicano.

En otro orden, Mejía negó haber propuesto a su yerno, Juan Garrigó, para ocupar la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

No obstante, reconoció que no le desagrada la posibilidad de que Garrigó pueda asumir esa posición dentro de la organización política.

an/am