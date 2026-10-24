Vaguada provoca aguaceros y tronadas hoy en Dominicana

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SANTO DOMINGO.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada asociada a un sistema de baja presión, localizado al norte del territorio dominicano, continuará generando aguaceros locales y tronadas aisladas durante este sábado en varias provincias del país, mientras persistirán las temperaturas calurosas.

De acuerdo con el informe meteorológico emitido a las 6:00 de la mañana, las condiciones de inestabilidad favorecerán la ocurrencia de precipitaciones desde las primeras horas del día, principalmente en sectores del litoral costero atlántico y la llanura costera del Caribe.

El organismo explicó que las lluvias disminuirán gradualmente durante la mañana, lo que permitirá una reducción temporal de las precipitaciones en las zonas afectadas.

AGUACEROS REGRESARÁN DURANTE LA TARDE

El Indomet indicó que, durante las horas de la tarde, el calentamiento diurno, combinado con la incidencia de la vaguada, provocará nuevamente aguaceros locales acompañados de tronadas aisladas en distintas localidades del territorio nacional.

Entre las provincias donde se esperan estas precipitaciones figuran La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua y Barahona.

Asimismo, las lluvias podrían afectar sectores del Gran Santo Domingo, por lo que las condiciones atmosféricas variarán a lo largo de la jornada, con períodos de precipitaciones y disminuciones temporales.

TEMPERATURAS CONTINUARÁN CALUROSAS

Pese a las lluvias previstas, el organismo meteorológico destacó que las temperaturas continuarán calurosas en gran parte del país.

Por ello, se mantendrán las condiciones propias de un ambiente cálido, especialmente durante las horas de mayor incidencia de la radiación solar.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones de los boletines meteorológicos para conocer la evolución de las condiciones atmosféricas.

an/am