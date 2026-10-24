Presidente entrega 422 títulos propiedad y 97 apartamentos

El presidente Luis Abinader entrega uno de los apartamentos.

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó este sábado, junto al ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Jean Luis Rodríguez, la entrega de 422 títulos de propiedad en Santo Domingo Norte y 97 apartamentos en el Residencial Las Acacias I, en Santo Domingo Este.

ENTREGAN 422 TÍTULOS DE PROPIEDAD

Los títulos corresponden a 300 beneficiarios del proyecto Lotes y Servicios, en Santo Domingo Norte; 100 de Invivienda Santo Domingo; 10 de Cancino y 12 de Juan Pablo Duarte.

Durante el acto, Abinader destacó que la titulación garantiza seguridad jurídica a las familias y les permite acceder a préstamos bancarios, ampliar sus viviendas, establecer negocios y dejar sus propiedades como patrimonio a sus descendientes.

“Hoy le estamos entregando seguridad. Al usted entrar por esta puerta en el día de hoy, la propiedad que ustedes tenían vale por lo menos el doble”, expresó el mandatario.

De su lado, Rodríguez afirmó que detrás de cada título hay familias que han esperado durante décadas para obtener los documentos legales de sus viviendas.

“Ustedes no están recibiendo simplemente un documento. Están recibiendo tranquilidad, seguridad jurídica y la oportunidad de dejarles a sus hijos un patrimonio protegido”, manifestó el ministro.

Con esta jornada, el MIVED superó los 1,800 títulos de propiedad entregados hasta octubre de 2026.

ENTREGAN APARTAMENTOS EN LAS ACACIAS I

En otra actividad, Abinader y Rodríguez entregaron la primera etapa del Residencial Las Acacias I, ubicado en el sector El Tamarindo, que comprende 97 apartamentos y beneficiará a cerca de 400 personas.

Desarrollado mediante el Fideicomiso Fonvivienda, dentro del programa Mi Vivienda, el proyecto contempla un total de 1,264 unidades habitacionales.

La inversión estimada asciende a RD$321 millones, de los cuales RD$204 millones corresponden a inversión privada y RD$117 millones a aportes subsidiados o inversión pública.

Los apartamentos cuentan con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado y un parqueo. Algunas unidades incluyen terraza y patio. El residencial dispone, además, de zonas verdes y áreas recreativas.

FINANCIAMIENTO A TASA FIJA

Miguel Ramos, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales del Banco de Reservas, informó que la entidad financió los apartamentos con más de RD$200 millones, a una tasa de interés fija anual del 8 % durante siete años.

Las iniciativas forman parte de los esfuerzos gubernamentales para facilitar el acceso a viviendas dignas y fortalecer el patrimonio de las familias dominicanas.

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