Abinader dice RD responderá con firmeza a bandas haitianas

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader advirtió este sábado que la República Dominicana está preparada para responder con firmeza ante cualquier intento de las bandas criminales haitianas de acercarse a la frontera, al asegurar que se ha reforzado sustancialmente la vigilancia militar en la zona.

El Mandatario informó que las Fuerzas Armadas cuentan con mayor presencia de efectivos, vehículos blindados, drones y aeronaves para proteger el territorio nacional, especialmente en la región sur de la frontera.

“Mi responsabilidad, como país fronterizo, es asegurar la frontera y si esos terroristas se acercan la van a pasar muy, pero muy, pero muy mal”, expresó Abinader.

El gobernante reiteró que la República Dominicana declaró como organizaciones terroristas a las bandas criminales que operan en Haití y advirtió que serán enfrentadas bajo esa consideración si intentan aproximarse al territorio dominicano.

“En caso de acercarse a la frontera, que hasta ahora no ha pasado, ni vemos que sea la tendencia ante la situación actual, nosotros lo trataremos como son, como terroristas”, manifestó.

REFUERZAN VIGILANCIA FRONTERIZA

Abinader sostuvo que el país dispone de los recursos humanos, tecnológicos y militares necesarios para responder ante cualquier eventualidad que represente una amenaza para la seguridad nacional.

Explicó que el despliegue de personal y equipos especializados se ha incrementado principalmente en la zona sur, debido a la preocupación por la presencia de organizaciones criminales en territorio haitiano.

Afirmó que las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la situación en el vecino país para anticiparse a posibles riesgos y garantizar la protección de la soberanía nacional.

COORDINACIÓN CON NAYIB BUKELE

Reveló que conversó con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para coordinar mecanismos de colaboración logística y de inteligencia relacionados con las operaciones contra las organizaciones criminales haitianas.

Asimismo, informó que el Gobierno dominicano mantiene comunicación con el grupo internacional de supresión de pandillas que opera en Haití, como parte de los esfuerzos de cooperación para enfrentar la crisis de seguridad.

Reiteró que la prioridad de su Gobierno es preservar la integridad territorial y evitar que la violencia que afecta a Haití se extienda a la República Dominicana.

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