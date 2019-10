 Una Plaza Cultural y Multiuso para El Seibo?

Si usted ama este pueblo, es serie 25, es amigo, está casado con un seibano o seibana, le ha tomado cariño a ese pueblo, por un amigo, por un familiar o por una visita que realizó o por un libro que leyó.

Si usted quiere El Seibo, porque Manuela Diez Jiménez nació aquí, porque Santana pelió aquí, porque el grito de Independencia se dio el 26 de febrero de 1844 primero aquí, porque conoció o admiró a Freddy Beras Goico, Cesarín Gerónimo, Francisco Casanova, Aníbal Rijo, Charityn y nuestro adorado Julio Gautreaux.

Si leyó sobre la valentía de los macheteros seibanos, conoció de Vicentico Evangelista, se bañó en el rio Soco, bebió Mabí Seibano, dulce Tula, los bocadillos Lala y maroteó por el pasito, Buena Noche o Casiquillo, entonces lea esto y prepárese, defienda y no se rinda, que el éxito es de quienes luchan.

Si usted, no cumple con esos requisitos, no siga leyendo. Lo de abajo, no es para egoistas, para pesimistas, para ´mata pasiones´, para incrédulos, para quienes nunca han soñado, para quienes no se han ido, pero nunca han estado aquí; para quienes solo critican y enturbian de odios y cubren sus complejos con aire de necesidad y mucha vanidad.

Esto no es para quienes nunca han hecho, tampoco dejan hacer; critican, se lamentan, pero no aportan, constantemente maldicen a los que no hacen y tampoco hacen nada.

Por favor, detente. No sigas leyendo si solo te interesa; negar, odiar, dudar, frenar, estorbar, criticar, porque no alcanzas a entender que, creyendo, amando, confiando, acelerando y aportando es que se alcanzan los mejores frutos en el árbol de la vida.

No sigas, si el ego, la vanidad y la fantasia, solo te sirven para mimarte y contemplarte cuando tienes el espejo frente, que siendo un edonista, solo sabes conjugar la palabra yo y ni te importa, ni te interesa que los demás, que tu pueblo, que un pueblo como El Seibo, se supere, progrese, evolucione.

A ti que llegaste hasta aquí. Vamos a ser sinceros. ¿Piensas que el mundo cambia, cuando cada uno de nosotros cambiamos? Que el futuro no está en manos de nadie más que no seamos nosotros mismos. Que hoy somos lo que sembramos desde ayer.

Que Dios está por sobre todas las cosas, que es omnipresente y omnipotente y que el libre albedrio, nos puede engañar al hacernos creer otra cosa.

Que la esperanza es lo último que se pierde y el cambio es inminente, que nada es todo cambia. Si llegaste aquí, por seibano, por valiente, te regalo diez razones para que defiendas Seibana: Plaza Cultural y Multiuso.

1.- Porque El Seibo lleva más de 200 años pidiendo una plaza de toros donde se celebren las corridas de toros, donde además se realicen subastas, rodeos, exhibiciones y diversos espectáculos.

2- Que los fondos de la obra vía el Ministerio de Agricultura con financiamiento internacional, son de una partida exclusiva para esta obra, que harán otra en Higüey y sino la hacen aquí se la llevan a otro pueblo y que el dinero de ese financiamiento no se puede utilizar para otras obras, porque no se acepta, aún sean prioritarias.

3.- Que la construcción de la plaza, dará oportunidad de trabajo y empleos a profesionales, mano de obra especializada, obreros (choferes, vendedores de comida, hoteles, chiriperos) y otros de forma directa e indirecta, durante su construcción y luego.

4.-Que esta obra colocará El Seibo en el mapa turístico del país con un atractivo original, conocido, explotable y aprovechable, que nos conectaría con hoteles de Miches, Bayahíbe, Bávaro, Punta Cana, Juan Dolio y hasta Puerto Plata y otros países.

5.-Que la obra es una oportunidad de trabajo, para muchos profesionales, técnicos e involucrados quienes se entrenarán y perfeccionarán en lo que hacen, o lo aprenderán, con oportunidad de superarse y tener un medio fijo de ganarse la vida, incluidos toreros, personal de apoyo, vaqueros y otros.

6.- Que el debate sobre la plaza de toro, aporta promoción al proyecto, del que se convencerán quienes lo critican porque desconocen que no se maltratan los animales de las corridas, que no se mata el toro y que solo es un juego único en el mundo, que nos abre oportunidad de que se imite en otros países por lo inofensivo y ahora será más organizado que antes.

7.- Que la obra contempla un patronato, integrado por las entidades relacionadas Fedagare, personalidades, la Hermandad y quienes se comprometan con el manejo, crecimiento y desarrollo del proyecto, no con criterio político, sino de lo que pueda aportar para garantizar su adecuado manejo, lo que garantiza su seguimiento.

8.- Que la plaza en nada detiene que se siga exigiendo las obras prioritarias como; la reparación del hospital público doctor Teófilo Hernández, la planta de tratamiento, el traslado de la cárcel pública y en su lugar una universidad; la reparación de los caminos vecinales; la terminación de la Casa de la Cultura y la apertura del hotel Santa Cruz. Que por el contrario obliga a que se hagan, atendiendo reclamos de nuevos visitantes y residentes.

9.- Que la obra es un viejo anhelo, ancestral realizado a muchos gobiernos desde antes de la Era de Trujillo y que ha sido solicitada a muchos Presidentes y que se dispone ahora porque han coincidido elementos importantes. Que la plaza, implica reinventar el organigrama, por demás obsoleto, que ahora tendría que adaptarse a los tiempos, adecuandolo como atractivo a los visitantes y turistas, incluiría desarrollar la artesanía, mercadeo e incentivaría nuevos establecimientos comerciales de comida, ventas y promoción que crearían nuevas oportunidades.

10.- Que la obra levantaría la auto estima colectiva, dejando claro que los seibanos luego de tantos aportes, se merecen algo nuevo, moderno, adecuado, con posibilidad de que también se habrá el hotel Santa Cruz y otros nuevos para alojar a quienes trabajen, nos visiten y vengan.

Esta plaza unida a la construcción de la chocolatera que también se está solicitando de forma simultánea para darle un paso adelante en una envoltura diferente. Estas son diez razones válidas, hay 20 más, para seguir citando luego, porque mi pueblo, si tiene quien le escriba, vamos a defenderlo.





JPM