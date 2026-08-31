UE intercepta en Mediterráneo petrolero «flota fantasma» rusa

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

BRUSELAS. – Fuerzas navales de la Unión Europea interceptaron y abordaron en el mar Mediterráneo al petrolero MV Sun, sospechoso de formar parte de la denominada “flota fantasma” utilizada por Rusia para evadir las sanciones occidentales sobre sus exportaciones de petróleo.

La operación fue realizada el domingo 30 de agosto por efectivos de la misión naval europea EUNAVFOR MED IRINI, que abordaron el buque para verificar su bandera, ante sospechas de que navegaba con una bandera falsa. La operación fue confirmada por la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

Kallas señaló que esta es la sexta interceptación de un petrolero sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa realizada por fuerzas de la misión europea en los últimos meses.

QUE ES LA FLOTA FANTASMA RUSA

La llamada flota fantasma está integrada por numerosos buques, en muchos casos de propiedad opaca y con cambios frecuentes de bandera, que son señalados por las autoridades occidentales de facilitar el transporte de petróleo ruso para eludir las sanciones impuestas a Moscú tras la invasión de Ucrania.

La Unión Europea ha intensificado las inspecciones de estos barcos como parte de sus esfuerzos para limitar los ingresos que Rusia obtiene de sus exportaciones energéticas y que, según Bruselas, contribuyen a financiar la guerra en Ucrania.

La operación se produce además en vísperas de una reunión de ministros de Defensa de la UE, prevista para el 1 de septiembre en Irlanda, en la que se analizarán nuevas medidas contra la denominada flota fantasma.

La misión IRINI, creada originalmente para vigilar el embargo de armas impuesto a Libia, ha ampliado sus actividades en 2026 para contribuir al seguimiento de buques vinculados a las redes utilizadas para evadir las sanciones sobre el petróleo ruso.

of-am