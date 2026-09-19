TSE suspende convención del PHD convocada este domingo

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SANTO DOMINGO.— El Tribunal Superior Electoral (TSE) suspendió provisionalmente la VII Convención Nacional Ordinaria del Partido Humanista Dominicano (PHD), convocada para este domingo 20 de septiembre de 2026, hasta tanto sea decidido el recurso de impugnación presentado contra el proceso.

La decisión está contenida en la Ordenanza TSE/0012/2026 y fue adoptada de manera unánime por el tribunal, tras considerar que existe certeza sobre el derecho invocado y un riesgo de daño inminente de difícil reparación.

TSE RECHAZA ARGUMENTO SOBRE CALIDAD DE DELEGADOS

En su decisión, el TSE también rechazó el argumento de que los delegados reclamantes carecían de calidad para accionar, luego de comprobar que figuran en el padrón de electores del PHD remitido por la Junta Central Electoral (JCE).

El presidente ad vitam del PHD, Eléxido Paula Liranzo, y el secretario nacional de Organización y candidato a la presidencia de la organización, Julián Burgos Bonilla, recordaron que la Sentencia TSE/0009/2026 anuló la convención celebrada en diciembre de 2025 y ordenó la realización de una nueva, conforme a los estatutos del partido y al registro de afiliados validado por la JCE.

DENUNCIAN EXCLUSIÓN DE 552 DELEGADOS

Según Paula Liranzo y Burgos Bonilla, más de cuatro meses después de esa sentencia, el presidente del PHD, Ramón Emilio Goris, convocó nuevamente la convención tras realizar un proceso de verificación que dejó fuera del padrón oficial a 552 delegados.

Los dirigentes denunciaron que las exclusiones se produjeron sin una causa legal ni justificación documentada y que afectaron a delegados identificados como simpatizantes de la plancha que compite por la dirección del partido.

“Esta nueva decisión confirma que la democracia interna, la participación de los delegados y el respeto a las normas partidarias no pueden ser sacrificados para favorecer intereses particulares. El PHD necesita una Convención legítima, transparente y abierta a todos los que tienen derecho a participar”, expresaron Paula Liranzo y Burgos Bonilla.

La suspensión provisional impide la celebración de la convención mientras el TSE conoce y decide el recurso de impugnación presentado contra el proceso interno del PHD.

an/am