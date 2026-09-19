Rusia anuncia la toma de cinco localidades en el este de Ucrania

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MOSCU 19 Sep.- El Ministerio de Defensa ruso ha informado este sábado de la captura de las localidades de Loshakovo y Komissarovo (Járkov), Marievka y Gulevo (Donetsk) y Zelena Dibrova (Zaporiyia) en el marco de la ofensiva militar en el este de Ucrania. El Ministerio asegura que sus fuerzas están «avanzando a un alto ritmo en todas las direcciones».

«Desde el comienzo de este año han sido liberados más de 5.300 kilómetros cuadrados y más de 220 poblaciones. Solo en septiembre más de 670 kilómetros cuadrados y 27 localidades han pasado a control ruso», ha explicado el Ministerio en un comunicado.

En concreto atribuye al Séptimo Grupo de las Fuerzas Armadas rusas el avance en Sumi y Járkov para «crear un cinturón e seguridad en las zonas fronterizas». Desde el 5 de septiembre en la zona se han tomado 152 kilómetros cuadrados y nueve localidades: Berezniki, Ozernoye, Dolgenkoye, Zarubinka, Cherniakov, Shirokoye, Shevchenkovo, Oljovatka y Malaya Volchya.

En Zaporiyia «la ofensiva continúa activamente» con «avances» de los grupos Vostok y Dnepr con la toma desde el inicio de septiembre de Chervonaya Krinitsa, Novopavlovka, Novoandreyevka y Rozovka.

Mientras, el gobernador militar de la región de Odesa, Oleg Kiper, ha informado de un ataque ruso contra infraestructuras civiles en la zona durante la pasada noche. El ataque habría provocado un incendio en un edificio de la administración e impactos en cubiertas de edificios de viviendas, una escuela, un coche y un minibús sin que por el momento haya noticias de pérdidas humanas.

of-am