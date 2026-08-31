Trump podría retirar apoyo a la soberanía británica las Malvinas

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WASHINGTON. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que su Gobierno podría revisar la postura estadounidense respecto a la soberanía británica sobre las islas Malvinas, territorio reclamado por Argentina.

Preguntado por periodistas en el Despacho Oval sobre la posibilidad de retirar el respaldo a la posición británica, Trump respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, según informó EFE.

Las declaraciones se producen después de que medios británicos revelaran que la Administración Trump estaría evaluando medidas para presionar al Reino Unido a incrementar su gasto en defensa y cumplir con el compromiso del 5 % del PIB dentro de la OTAN.

Entre las opciones analizadas figuraría una revisión de la posición estadounidense sobre las Malvinas, cuya soberanía es disputada por Argentina y el Reino Unido.

La postura oficial de Washington ha sido tradicionalmente de neutralidad sobre la soberanía del archipiélago. Estados Unidos reconoce que las islas son administradas de facto por el Reino Unido, pero también reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Londres y Buenos Aires.

El Gobierno británico, por su parte, reafirmó que su posición sobre las Malvinas permanece sin cambios y que las islas “son y seguirán siendo” un territorio británico de ultramar, en consonancia con la voluntad expresada por sus habitantes.

Argentina mantiene su reclamo histórico sobre el archipiélago y sostiene que la cuestión debe resolverse mediante negociaciones diplomáticas. La disputa llevó a ambos países a una guerra en 1982, conflicto que dejó cientos de muertos y terminó con la rendición argentina.

En un referéndum celebrado en 2013, el 99,8 % de los votantes de las islas respaldó continuar como territorio británico, resultado que Londres utiliza como argumento para defender el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

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