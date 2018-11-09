Trump, Netanyahu y Marco Rubio, en el ojo y la balanza de Dios (1 de 2)

EL AUTOR es escritor yt político. Reside en Santo Domingo.

A – En días recientes, Marco Rubio ha declarado que ninguna persona extranjera tiene derecho automático a recibir o conservar una visa estadounidense. “No sé por qué esto es tan difícil de entender -recalcó- Lo he dicho repetidamente. No existe un derecho constitucional a una visa. El visado es un privilegio otorgado por el Gobierno de Estados Unidos y no un derecho garantizado por la Constitución. Una visa representa únicamente un permiso para ingresar al país como visitante, ya sea en calidad de estudiante, turista, periodista u otra categoría temporal”. En este tenor, Marco Rubio también advirtió: “Ese permiso puede ser revocado si la persona realiza actividades que, a juicio de las autoridades, vayan en contra del interés o la seguridad nacional”.

B – Pues bien, a raíz de esta declaración de Marco Rubio, muchos de mis detractores se han dirigido con sorna y morbosidad a mi persona advirtiéndome que tenga cuidado, porque yo, que escribo contra el interés, la seguridad y la política de los Estados Unidos, puedo ser víctima de la ira de ese secretario de Estado. A esos, “para matarle el gallo en la funda”, les respondo lo siguiente: En primer lugar, no es verdad que yo con mis escritos esté conspirando contra el interés, la seguridad y la política de los Estados Unidos; al contrario, si algo hacen mis cuartillas es llevar conciencia y advertir al pueblo de los Estados Unidos de cómo sus sucesivos gobiernos y élites de millonarios despiadados están llevando a esta nuestra gran nación al colapso total de su poderío mundial.

C – No es de ahora que estoy pidiendo la rectificación de la política exterior de los Estados Unidos; tengo evidencias de ello. En el internet se puede encontrar la serie de mis cuatro artículos titulados: USA, es tiempo de rectificar.

En ellos, me refiero a la necesidad de que Estados Unidos tome conciencia y corrija sus acciones malévolas con América Latina y hacia otros países en crisis inducidas por ellos.

D – En estos artículos sugiero que los Estados Unidos rectifiquen sus relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con América Latina, ya que la política de saqueo, golpes de Estado para colocar a títeres ladrones y asesinos, sanciones, bloqueos, embargo, autoritarismo, operaciones encubiertas de la CIA (sabotajes, terrorismo, guerras convencionales, químicas, bacteriológicas y mediáticas) ha llevado a esta región a una crisis económica, social, tecnológica e industrial de tal magnitud, que ha generado hambre, desempleo y carencias de todo tipo, cosa esta, que ha ocasionado la emigración de millones de indigentes hacia los Estados Unidos y Europa.

E – En estos artículos enfoco mi crítica hacia la política exterior imperialista de Estados Unidos, resumida en subyugación y explotación de los países más débiles y sin armas nucleares. Entonces, conocida la raíz del problema, solicito a las generaciones actuales y futuras de estadounidenses a concientizarse sobre esta historia de relaciones abusivas que han tenido sus gobiernos con América Latina; en consecuencia, pido al establishment gobernante de los Estados Unidos, buscar un entendimiento con esos países tan masacrados por ellos, para en un marco de respeto mutuo, ponernos en camino hacia la paz con ellos. Esto equivaldría a tener respecto por la soberanía de los otros y la implantación de una verdadera democracia. Lógicamente, en base a argumentaciones solidas es que destaco la necesidad de una rectificación significativa en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, puesto que, de lo contrario, Estados Unidos colapsará, porque tarde o temprano, las naciones aplastadas se levantarán contra ese que los oprime, y vencerán, porque entre muchos cogen a uno. Téngase en cuenta que hace más de siete (7) años que publiqué esta serie de artículos.

F – De inmediato presento los enlaces donde pueden leerse aquellos escritos

Primera parte: USA, es tiempo de rectificar.

https://almomento.net/opinion- usa-es-tiempo-de-rectificar/ ( 09 de noviembre de 2018)

Segunda parte: USA, es tiempo de rectificar.

https://almomento.net/usa-es- tiempo-de-rectificar-segunda- parte/

(18 de noviembre de 2018)

Tercera parte: USA, es tiempo de rectificar.

https://almomento.net/opinion- usa-es-tiempo-de-rectificar- tercera-parte/

(24 de noviembre de 2018)

Cuarta parte: USA, es tiempo de rectificar.

https://almomento.net/usa-es- tiempo-de-rectificar-cuarta- parte/#

(01 de diciembre de 2018)

Coincidencias entre Joseph Biden y yo

G – Sucedió que seis (6) meses después de las publicaciones que he referido, siendo Joseph Biden el presidente de los Estados Unidos, hizo una serie de declaraciones coincidentes con los criterios de rectificación que sostuve en el cuerpo de mis artículos. De inmediato, hice acopio de ellos y al tenor de aquellos pronunciamientos, el 29 de junio de 2019 escribí un artículo titulado: “Joseph Biden y yo pedimos rectificar la política exterior de EE.UU.”

https://almomento.net/opinion- joseph-biden-y-yo-pedimos- rectificar-la-politica- exterior-usa/

De inmediato reproduzco aquella entrega:

1 – Muchos de mis lectores podrán recordar la serie de mis artículos “USA, es tiempo de rectificar”. En ellos sostuve una fuerte crítica a la política exterior de los Estados Unidos dirigida por una élite imperialista codiciosa, que para hacerse más rico de lo que están, usan su poderío militar, tecnológico y económico para subyugar a los países más débiles que ellos.

2 – En esos artículos, develé como los imperialistas americanos y europeos, desde su origen, con premeditación y alevosía han impedido el desarrollo de los países latinoamericanos africanos y asiáticos, saqueándolos, llevándolos a guerras innecesarias, y establecido y apoyado dictadores ladrones y asesinos por medio a cruentos golpes de estado, que se han convertido en títeres y verdugos de sus respectivos pueblos.

3 – En esos artículos referí la hipocresía de que se valen los poderes que operan desde Washington y la Unión Europea para llevar a cabo las tantas ignominias que cometen contra el llamado Tercer Mundo. Por ejemplo, señalé esos cínicos discursos que sobre libertad, democracia y derechos humanos se inventan esas fuerzas hegemónicas, para intervenir en cualquier país que tenga un gobierno que no se pliega a sus directrices e intereses.

4- También, denuncié la errada política exterior imperialista llevada a cabo contra Yugoslavia, Irán, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Palestina, Rusia y China; y contra América Latina, África y la generalidad de los países asiáticos. Esa guerra imperialista contra todos esos países es una locura que pone al mundo patas arriba, y quien la implemente solo va a perder y hacer mucho daño, pues es natural, que todos esos países victimizados se unan contra ese poder extraordinario, que no quiere socios. sino vasallos para explotarlos, entonces, se dé el caso, de que muchos vencen a uno.

5 – En esos artículos, particularmente sostuve una crítica dura y consistente, pero constructiva, contra la administración de Trump y sus halcones Mike Pencer, Mike Pompeo y John Bolton y contra halconcitos Marco Rubio, Bob Menéndez e Ileana Ros-Lehtinen.

6 – Recuerdo que también diserté como esa troglodita política exterior de los imperialistas norteamericanos y europeos, puede conducir al mundo a una Tercera Guerra Mundial, y hablé de como el capitalismo está conduciendo al mundo a una catástrofe ecológica. También aclaré que el problema de la pobreza extrema de los países del Tercer mundo, no es debido al socialismo ni al izquierdismo, sino al neocolonialismo que impone el imperialismo a sangre y fuego.

7 – En mis artículos expuse como todos los presidentes norteamericanos (a excepción de Jimmy Carter), y altos funcionarios como Allen Dulles, Henry Kissinger y varios influyentes congresistas, habían adoptado como política oficial de los Estados Unidos para América Latina, no dejarla desarrollar y mantenerla sumida en el caos, en el atraso, endeudada y en conflictos bélicos constantes, en pobreza extrema, y mantenerla gobernada por títeres, para disfrutar la posesión absoluta de las materias primas.

8 – En esos artículos defendí a Chávez y ahora a Nicolas Maduro, e incluso critiqué duramente a los líderes dominicanos de la oposición, que por reaccionarios, o por ignorancia de política exterior, incurrieron en el extremismo de exigirle al presidentico Danilo que cometiera el disparate de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

9 – En este devenir, apenas han pasado siete (7) meses desde la primera publicación de los artículos aludidos. En ellos insté a los actuales gobernantes de Estados Unidos y a sus élites, a la rectificación de esa agresiva y peligrosa política exterior, porque no nos iba a traer nada bueno.

10 – En el corto tiempo de los siete meses aludido, ha sucedido una serie de acontecimientos negativos para los Estados Unidos que han venido a darme la razón. El mundo ya no es unipolar, como lo quieren los imperialistas, para echar el pleito de mono amarrado con León suelto. Hoy el mundo es multipolar. China, Rusia y la India, son potencias económicas y militares. En este escenario, la Unión Europea, lentamente se está librando de las ataduras que tiene con los Estados Unidos de América. Además, en América Latina pronto veremos revertida la situación política que los Estados Unidos han impuesto con engaños y por la fuerza. Por ejemplo, el macrismo en Argentina será derrotado en las elecciones del próximo octubre y Bolsonaro en Brasil y Juan Orlando Hernández en Honduras también serán derrotados. Y la revolución cubana lo mismo que la revolución sandinista ya no hay forma de revertirla a menos que no sea tirándole una bomba atómica a esos países. Y de Bolivia ni hablar, porque aquello ya está consolidado. Y en cuanto a Venezuela, ya Guaidó fue derrotado.

11 – Tal como expliqué en la serie de artículos aludidos, el mundo de hoy es otro. La tecnología, la internet, la dinámica de los tiempos, el saber, la información que llega de manera rápida a la gente, han conformado un mundo diferente, donde ni imperialismo, ni el colonialismo, ni el capitalismo con su neoliberalismo tienen futuro. Entonces, quien quiera sobrevivir en esta nueva era que tiene un nuevo corazón, tiene que hacer las rectificaciones de lugar para adaptarse a estos nuevos tiempos, donde la humanidad ha iniciado el recorrido por los caminos de la paz, de la confraternidad y del amor, donde no hay espacio para intervenciones, engaños, saqueos, golpes de estados, daño al medio ambiente y guerras innecesarias, que solo producen hambrunas, desolación y muertes.

Mis coincidencias con el exvicepresidente Joseph Biden aún son válidas.

12 – Los reveses y resultados negativos para los Estados Unidos y el mundo que ha provocado Trump con su agresiva política imperialista han venido a darme la razón en cuanto al pedido de rectificación que he postulado en mis artículos sobre la política exterior que hasta ahora han estado implementando los imperialistas norteamericanos en consonancia con la Unión Europea y otras potencias imperialistas como Canadá, Australia, Israel y Arabia Saudita.

13 – “La política de la Administración de Trump en América Latina es, en el mejor de los casos –asegura Biden– es una vuelta atrás a la Guerra Fría y, en el peor de los casos, un desastre ineficaz”. De yo ser elegido presidente, mi “primer paso” será “asegurar que nuestras políticas en las Américas reflejen una vez más nuestros valores estadounidenses”.

14 – Estas declaraciones de Joseph Biden se corresponden con las críticas que hemos estado manteniendo sobre el mal manejo de la política exterior estadounidense con nuestra América hispana implementada por Trump y los anteriores gobernantes, al tenor que pedimos: “USA, es tiempo de rectificar”.

15. —Por aquella serie de artículos, algunos pobres diablos sin rango académico y sin conocimientos de geopolítica básica y sin una pizca de amor para sus congéneres, quisieron comerme vivo, y me acusan de traidor al país del cual soy ciudadano naturalizado. A ellos les digo que cuando juré lealtad a los Estados Unidos, lo hice por la democracia, no por los imperialistas que saquean y que llevan la guerra por el mundo con sus secuelas de muerte, destrucción, hambrunas y lágrimas. A ellos les digo que el grupo codicioso que gobierna a los Estados Unidos no son los Estados Unidos. A esos malos norteamericanos que hoy nos gobiernan, no les debo lealtad, sino a la nación que ellos han traicionado violando su Constitución, que establece: “Primero es el pueblo; el soberano es el pueblo, no una élite egoísta, codiciosa y criminal.

16 –Por esta calificación, deduzco que también a Joseph Biden y a millones de norteamericanos más que hoy rechazan las políticas prosaicas de Trump, también les llamarán traidores y comunistas fracasados. No obstante, todavía abrigo la esperanza, que esos individuos que piden mi cabeza, que, tras leer trabajos como este, mediten sobre el tema, para que también como Joseph Biden rectifiquen su forma de pensar, para que se dejen de sandeces, y en consecuencia tiendan a ver la problemática mundial con recto juicio y seriedad, porque de EE.UU. no rectificar a tiempo la política exterior señala, indefectiblemente, estamos condenados a sufrir el Armagedón bíblico vaticinado.

Nota: Este tema finalizará con la próxima entrega. En ella explicaremos por qué Trump, Netanyahu y Marco Rubio están en el ojo y la balanza de Dios.

jpm-am