OPINION: Joseph Biden y yo, pedimos rectificar la política exterior USA

1 – Muchos de mis amables lectores podrán recordar la serie de mis artículos “USA ES TIEMPO DE RECTIFICAR”. En ellos sostuve una fuerte crítica a la política exterior de los Estados Unidos dirigida por una élite imperialista codiciosa, que para hacerse más rico de lo que están, usan su poderío militar, tecnológico y económico para subyugar a los países más débiles que ellos.

2 – En esos artículos, develé como esos imperialistas americanos y europeos, desde su origen, con premeditación y alevosía han impedido el desarrollo de los países latinoamericanos africanos y asiáticos, saqueándolos, llevándolos a guerras innecesarias, y establecido y apoyado dictadores ladrones por medio a cruentos golpes de estado, que han convertido en títeres y verdugos de sus respectivos pueblos.

3 – En esos artículos postulé contra la hipocresía de que se valen los poderes que operan desde Washington y la Unión Europea para llevar a cabo las tantas ignominias que cometen contra el llamado Tercer Mundo. Por ejemplo, señalé esos cínicos discursos que sobre libertad, democracia y derechos humanos se inventan esas fuerzas hegemónicas, para intervenir a cualquier país que tenga un gobierno que no se pliega a sus directrices e intereses.

4- También, denuncié la errada política exterior imperialista llevada a cabo contra Yugoslavia, Irán, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Palestina, Rusia y China; y contra América Latina, África y la generalidad de los países asiáticos. Esa guerra imperialista contra todos esos países es una locura que pone al mundo patas arriba, y quien la implemente solo va a perder y hacer mucho daño, pues es natural, que todos esos países victimizados se unan contra ese poder extraordinario, que no quiere socios. sino vasallos para explotarlos, entonces, se dé el caso, de que muchos vencen a uno.

5 – En esos artículos, particularmente sostuve una crítica dura y consistente, pero constructiva, contra la administración de Trump y sus halcones Mike Pencer, Mike Pompeo y John Bolton y contra halconcitos Marco Rubio, Bob Menéndez e Ileana Ros-Lehtinen.

6 – Recuerdo que también diserté como esa troglodita política exterior de los imperialistas norteamericanos y europeos, puede conducir al mundo a una Tercera Guerra Mundial, y hablé de como el capitalismo está conduciendo al mundo a una catástrofe ecológica. También aclaré que el problema de la pobreza extrema de los países del Tercer mundo, no es debido al socialismo ni al izquierdismo, sino al neocolonialismo que impone el imperialismo a sangre y fuego.

7 – En mis artículos expuse como todos los presidentes norteamericanos (a excepción de Jimmy Carter), y altos funcionarios como Allen Dulles, Henry Kissinger y varios influyentes congresistas, habían adoptado como política oficial de los Estados Unidos para América Latina, no dejarla desarrollar y mantenerla sumida en el caos, en el atraso, endeudada y en conflictos bélicos constantes, en pobreza extrema, y mantenerla gobernada por títeres, para disfrutar la posesión absoluta de las materias primas.

8 – En esos artículos defendí a Chávez y ahora a Nicolas Maduro, e incluso critiqué duramente a los líderes dominicanos de la oposición, que por reaccionarios, o por ignorancia de política exterior, incurrieron en el extremismo de exigirle al presidentico Danilo que cometiera el disparate de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

9 – En este devenir, apenas han pasado siete (7) meses desde la primera publicación de los artículos aludidos. En ellos insté a los actuales gobernantes de Estados Unidos y a sus élites, a la rectificación de esa agresiva y peligrosa política exterior, porque no nos iba a traer nada bueno.

10 – En el corto tiempo de los siete meses aludido, ha sucedido una serie de acontecimientos negativos para los Estados Unidos que han venido a darme la razón. El mundo ya no es unipolar, como lo quieren los imperialistas, para echar el pleito de mono amarrado con León suelto. Hoy el mundo es multipolar. China, Rusia y la India, son potencias económicas y militares y la Unión Europea, lentamente se está librando de las ataduras de Estados Unidos de América. Pero además, en América Latina pronto veremos revertida la situación política que los Estados Unidos han impuesto con engaños y por la fuerza. Por ejemplo, el macrismo en Argentina será derrotado en las elecciones del próximo octubre y Bolsonaro en Brasil y Juan Orlando Hernández en Honduras también serán derrotados. Y la revolución cubana lo mismo que la revolución sandinista ya no hay forma de revertirla a menos que no sea tirándole una bomba atómica a esos países. Y de Bolivia ni hablar, porque aquello ya está consolidado. Y en cuanto a Venezuela, ya Guaidó fue derrotado.

11 – Tal como expliqué en la serie de artículos aludidos, el mundo de hoy es otro. La tecnología, la internet, la dinámica de los tiempos, el saber, la información que llega de manera rápida a la gente, ha conformado un mundo diferente, donde el imperialismo, ni el colonialismo, ni el capitalismo con su neoliberalismo tienen futuro. Entonces, quien quiera sobrevivir en esta nueva era, que tiene un nuevo corazón, tiene que hacer las rectificaciones de lugar para adaptarse a estos nuevos tiempos, donde la humanidad ha iniciado el recorrido por los caminos de la paz, de la confraternidad y del amor, donde no hay espacio para intervenciones, engaños, saqueos, golpes de estados, más daño al medio ambiente y guerras innecesarias, que solo producen hambrunas, desolación y muertes.

Discurso de Elliot Abrams contra el chavismo ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos:

12 – “Señores representantes, esto de atacar al chavismo es sencillamente para nosotros una guerra de sobrevivencia y la imposición de una razón que debe prevalecer sobre las demás, porque de otro modo estaremos admitiendo y dando campo para que se nos destruya. Señores representantes, imagínense por un segundo que nosotros dejáramos gobernar a los chavistas sin ponerles trabas, sin hacerles la guerra, permitiéndoles hacer sus proyectos sociales sin tomar en cuenta nuestras empresas y socios, siendo que los valores nuestros han sido los suyos por casi dos siglos. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que representa construir tres millones de viviendas sin la participación de la empresa privada nuestras? ¿imagínense ustedes que sería de nuestra economía sin el petróleo de Venezuela? ¿Cuál sería el destino de nuestro modelo si no intervenimos allí en los proyectos de salud o educación, en la formación de sus militares y en la adquisición de los elementos para su defensa? Imagínense que le sigamos permitiendo tener toda clase de relaciones extrañas con todo ese mundo adverso a Estados Unidos, llenando a su pueblo de conceptos e ideas que van todos contra nuestros valores. Señores, imagínenselo por un momento: esto conduciría a la debacle y a la perdición de la democracia en el hemisferio occidental, aquí mismo en nuestras entrañas. He ahí, la razón primordial por la cual ese tipo de régimen constituye una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país, algo que ustedes lo deben saber muy bien. En esencia, de eso se trata la lucha que estamos librando contra este tipo de regímenes que pondrían en peligro nuestro propio destino y la paz mundial”.

13 – Señores representantes – prosigue Elliot Abrams – nosotros somos los campeones de la democracia en el mundo, siempre hemos asegurado que el socialismo ha sido un fracaso en todos los lugares en donde ha tratado de imponerse, por lo tanto, no podemos permitir que en Venezuela eso sea la excepción. Señores Representantes ¿acaso vamos a permitir que en Venezuela sea exitoso el socialismo? ¿Pueden ustedes creer lo que eso provocaría en toda la región de América Latina? ¿Vamos a permitir que en ese país triunfe el socialismo, un sistema al que le hemos venido declarando la guerra desde que nos constituimos en democracia líder del libre mercado?

14 – No señores, no podemos permitirlo, el que no esté con nosotros debe pasar por las más dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas necesidades de todo aquello que durante tanto tiempo disfrutó teniéndonos por aliado y por el sostén de sus costumbres, de sus hábitos y entretenimientos más preciados. Esto de atacar al chavismo es sencillamente para nosotros una guerra de sobrevivencia. Nosotros no podemos permitir que en Venezuela el socialismo sea exitoso, porque hemos vendido al mundo que ese sistema no funciona. Por tal motivo debemos seguir asfixiando al pueblo venezolano.

Nota: Elliot Abrams tiene sobre su espalda crímenes de lesa humanidad. Él fue mientras dirigía los escuadrones de la muerte, uno de los autores intelectuales de La Matanza del Mozote en El Salvador. En esa barbarie, un ejército de salvajes mató a más de mil pobres aldeanos ametrallándolos a quema ropa después de encerrarlos en la iglesia del pequeño poblado del Mozote. La mayoría eran niños que horrorizados gritaban a los soldados y mercenarios ¡por favor no nos me maten! Cuando este Abrams fue acusado de participar en esta barbarie negó que tal matanza ocurriera, y para peor, ripostó diciendo, que los resultados de las políticas del Gobierno de Reagan hacía El Salvador habían tenido un logro fabuloso.

15 – En la década de 1980, Abrams defendió al dictador Efraín Ríos Montt mientras supervisaba su campaña de asesinatos y tortura masiva de comunidades indígenas en Guatemala. Además, en el año 2002 Abrams estuvo vinculado al intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela. Estoy hablando del mismo Abrams, acusado de apoyar la práctica bestial de los escuadrones de la muerte, de cortar los genitales a sus víctimas, y luego metérselos en la boca, y dejarlos a la vista de todos en los bordes de las carreteras de El Salvador. Cuando Abrams fue acusado de esta ignominia, se burló de la misma, y sostuvo que era algo “ridícula”; pero en realidad no negó ninguno de los hechos, argumentando que todo había sido necesario en el contexto de la Guerra Fría. Estoy hablando del mismo Elliot, que en 1985 se alineó con el ejército guatemalteco, para refrendar la versión que esos castrenses dieron de la muerte de Rosario Godoy y su bebe. Esa señora fue secuestrada, violada y mutilada, y a su bebe le arrancaron las uñas. Sin embargo, Abrams se prestó para tapar este crimen horrendo, ratificando la versión del ejército, de que esa madre y su bebe murieron en un accidente de tráfico. Esa es la bestia con apariencia humana, que Trump ha nombrado para restablecer la democracia en Venezuela. También hablo del Trump, que ha hecho fama y fortuna evadiendo impuestos y ligado al bajo mundo, y que pasará a la historia como el peor presidente de los Estados Unidos. Los demás que le acompañan en el poder, son caimanes del mismo pozo, que solo están generando desgracias para la humanidad, amparados bajo un discurso y practica de un falso cristianismo.

El exvicepresidente Joseph Biden Laden coincide conmigo en política exterior

16 – Los reveses y resultados negativos para los Estados Unidos y el mundo que ha provocado Trump con su agresiva política imperialista, – repito – han venido a darme la razón al pedido de rectificación que he postulado en mis artículos sobre la política exterior que hasta ahora ha estado implementado los imperialistas norteamericanos en consonancia con la Unión Europea y otras potencias imperialistas como Canadá, Australia, Israel y Arabia Saudita.

17 – Ante la imposibilidad de destruir al chavismo y de derrocar al presidente Nicolas Maduro, y ante el despertar de nuestros pueblos, y frente la realidad de una nueva América Latina y de un mundo diferente, en que el dólar como moneda mundial está perdiendo vigencia, y ante un claro multeralismo, el expresidente y ahora aspirante a presidente Joseph Biden Laden ha planteado “que es necesario que EE.UU. restablezca las políticas regionales basadas en el respeto mutuo entre las naciones, a la vez que acusó a Donald Trump de haber “juzgado mal” lo que necesita Venezuela y actuado mal con México y Colombia”. Biden, esta vez está en lo correcto, porque ha comprendido como yo, y muchos más, que “es tiempo de rectificar”, porque si los imperialistas que gobiernan a los Estados Unidos, continua con su política de guerra para dominio y saqueo, perecerá, y no queremos, ni merecemos, eso. Esas acciones, propias de piratas y corsarios, ya deben de desaparecer de una vez y por siempre. Traigo este punto a colación, porque ha sido el propio Secretario de Estado Mike Pompeo, que ha confesado, que cuando fue director de la CIA, mentimos, engañamos y robamos.

18 – “La política de la Administración de Trump en América Latina es, en el mejor de los casos – asegura Biden – una vuelta atrás a la Guerra Fría y, en el peor de los casos, un desastre ineficaz”. De ser elegido presidente mi “primer paso” será “asegurar que nuestras políticas en las Américas reflejen una vez más nuestros valores estadounidenses”.

19 -Estas declaraciones de Joseph Biden, se corresponden con los criterios político que sobre el mal manejo de política exterior que Trump ha estado implementando contra Venezuela y demás países latinoamericanos, he venido exponiendo en la serie artículos titulados, “USA ES TIEMPO DE RECTIFICAR”.

20 –Por esa serie de artículos, algunos pobres diablos, sin formación académica ni política y sin conocimientos de política internacional, pero tampoco sin una pizca de amor para sus congéneres de otras latitudes, me quisieron comer vivo y me acusaron de traidor al país del cual soy ciudadano. A ellos les digo, que cuando juré lealtad a los Estados Unidos, lo hice por la democracia, no por lo imperialistas que saquean y que llevan la guerra por el mundo, con sus secuelas de muertes, destrucción, hambrunas y lágrimas. A ellos le digo, que el grupo codiciosos que gobierna a los Estados Unidos, no son los verdaderos Estados Unidos. A esos malos norteamericanos que hoy nos gobierna, no les debo lealtad, sino al pueblo que ellos han traicionado violando su Constitución, que establece que primero es el pueblo, no una elite voraz y criminal.

21 – Ahora…, por lo que mis detractores han dicho de mí, tachándome de traidor y de comunista fracasado por mi llamado a rectificación a los políticos imperialistas que nos gobiernan, de ello deduzco, que también a Joseph Biden, le llamarán, comunista fracasado. No obstante, todavía abrigo la esperanza, que esos individuos que piden mi cabeza, que tras leer trabajos como este, mediten sobre el tema, para que también como Joseph Biden rectifiquen su forma de pensar, para que se dejen de sandeces, y en consecuencia tiendan a ver la problemática mundial con recto juicio y seriedad, la cual, de no rectificarse a tiempo por nuestra conducta, muchas veces irresponsables y simplonas, nos conducirá al vaticinado Armagedón bíblico.

22 – Finalmente, ojo con el discurso de Joseph Biden. Tenemos que estar escépticos con las declaraciones de este político, puesto que cuando Obama fue presidente y él vicepresidente de los Estados Unidos, se comportó como un imperialista más. El, junto a Obama maniobró para destruir el chavismo y derrocar a Maduro, y fue cómplice con todas esas políticas de dominio y saqueo imperialista contra el resto de América Latina. También, él fue de los que maquinó para la destrucción de Libia y Siria y apoyó la inhuma política de Israel hacia Palestina. No obstante, espero que sus actuales declaraciones con respecto a Venezuela, instando a su país a la rectificación, sean sinceras, que no sean un ardid para obtener el voto latino en su carrera por conquistar la presidencia de mi segunda patria, los Estados Unidos de América. Después de todo, él, como Pablo de Tarso y como todo ser humano, puede ser tocado por el altísimo, y en consecuencia, ya iluminado, arrepentirse de sus pecados. De ser así, ¡Aleluya!, para que prevalezca la práctica de un auténtico cristianismo, para con ello y la rectificación aludida, sean la paz y el progreso de nuestro mundo, sobre la base de amaos los unos a los otros. No obstante, y para curarme en salud, yo jamás votaré por Biden. Ya es hora de que pensemos en personas humanistas y espirituales, que verdaderamente tengan amor a su prójimo, y temor a Dios.

A mis lectores les dejo la palabra