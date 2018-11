¡USA es tiempo de rectificar! (cuarta parte)

Preliminar

1-Al leer los comentarios que se hacen al pie de esta serie de artículos, me doy cuenta del enorme desconocimiento de nuestro pueblo sobre su historia patria y de Latinoamérica, por lo que ignoran las abusivas y tenebrosas relaciones que han normado y siguen teniendo los imperios con nuestra América Latina y el resto del llamado Tercer Mundo. Ese desconocimiento se debe a que los gobiernos de turno no se han interesado en educarlo en la materia historia, que es básica para la formación y concientización política. Es tan así, que de la presente generación de dominicanos, pocos conocen lo que fue la era de Trujillo y el balaguerato. Esta es una de las razones por la cual muchos dan por sentado que la solución a la gran problemática política, social y económica por la que atraviesa nuestro país es “que venga otro Trujillo”, en vez de decir que “venga un Duarte, un Luperón, un Manolo, o un Caamaño”. También, esa carencia incapacita a nuestra gente en no poder analizar, relacionar e interpretar los diversos acontecimientos que se dieron en las diferentes épocas de la humanidad en el pasado, y que se dan en el presente.

2-Frente a esta situación, mis artículos y los de otros autores se hacen vitalmente necesarios, por lo que yo exhorto a mis colegas a seguir escribiendo sobre los temas dirigidos a de educar a nuestro pueblo sobre los asuntos que verdaderamente importan, para contribuir con la formación y concientización política de nuestros conciudadanos, para ver si en el futuro, nuestros líderes dejan de ser personas como Danilo, Leonel, Hipólito, Miguel Vargas, Temístocles Montas, Reinaldo Pared Pérez, Amable Aristy Castro, Andrés Navarro, Radhamés Segura, Francisco Javier, Rafael Suberví, García, Amarante Baret, Margarita Cedeño, Alejandrina German, Licelot Martes de Barrio, etc., y que en otras partes del mundo, se rechacen a las personas como las que hoy gobiernan en los Estados Unidos, Europa y América Latina, que no gobiernan para el pueblo, sino para un grupo, para una elite, para un establishment, para los más adinerados, para una clase, para las transnacionales.

3-Fiel a esa idea, sigo con la cuarta entrega de la serie – ¡USA, es hora de rectificar!- con el altruista propósito de dar a conocer realidades históricas que por muchas razones ignoran cantidad de personas de los que me leen. Entre esas razones están la inundación de los medios de comunicación con programas de noticias y entretenimientos vacuos, tendientes a manipular y embrutecer a los pueblos, para que estos se mantengan en la ignorancia que es el caldo de cultivo propicio para el mantenimiento de un sistema político, que impone a sangre y fuego el modelo económico Neoliberal que está concentrando las riquezas del mundo en tan solo el 1% de la población mundial, creando con ello inicuas desigualdades sociales, que conllevan, miseria, hambre, enfermedades, guerras, violencia, cambio climático; y otros males, como las emigraciones masivas que en estos momentos se están dando de centroamericanos hacia los Estados Unidos, de africanos hacia Europa, de haitianos hacia nuestra Republica Dominicana y los dominicanos hacia los Estados Unidos y Europa.

4-En esta ocasión le señalo a los foristas y escritores que me defenestran por éste y otros medios, que acepto sus críticas, porque ellas se inscriben en una de las leyes de la dialéctica: “La Ley de la unidad y lucha de los contrarios”. Esta ley, usando el debate de las ideas, pone al descubierto las fuentes y causas reales del eterno movimiento y desarrollo del mundo material, destruyendo mitos, falsas doctrinas y dogmas. En consecuencia, esta ley se constituye en la fuerza motriz del desarrollo de la conciencia del hombre y por corolario de las sociedades, sin la cual éstas no avanzarían, sino, que se mantendrían estáticas. Solo pido que esas críticas se hagan con altura, sin abocarse a ataques personales, porque de ser así, se perdería el objetivo del debate, que debe ser para el crecimiento intelectual y espiritual de todos.

5-También le recuerdo a esos honorables escritores, que ser escritor no es solo escribir bien, sino, que quien verdaderamente lo es, asume ese oficio como un apostolado, enfrentando todos los sacrificios y peligros que ello conlleva. La vida se hace muy fácil y hasta placentera y remunerativa cuando se escribe a favor de los poderes fácticos, lo difícil es enfrentarlos, arriesgarte a vivir perseguido, en pobreza, sufrir encarcelamientos, torturas, e incluso, poner en peligro hasta la propia vida y la familia. De esto sabe muy bien Mario Vargas Llosa, quien de militante socialista pasó a furibundo neoliberal, en lo que empleándose a fondo escribiendo en defensa de los imperialismos le ha ido superbién. A él le diligenciaron un “Premio Nobel”, le han creado una plataforma comercial para vender millones de copias de cualquier panfleto que escribe, y hasta lo han subido de jerarquía social dándole un título nobiliario para codearse de tú a tú con la nobleza europea que forma parte del 1% que se ha adueñado de las riquezas de nuestro planeta.

6-Visto el preámbulo anterior, continuamos con la cuarta parte de la serie que nos ocupa. En la entrega de hoy, hablaremos de la guerra civil salvadoreña; una aberrante conflagración auspiciada por los Estados unidos en el marco de la Guerra Fría, donde se dieron verdaderas masacres contra la clase más pobre de ese país, y contra el pueblo en general.

7-Pues bien…El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Con apenas algo más de 21 mil kilómetros cuadrados (más pequeño que Haití), ha sido gobernado por militares y civiles dictadores títeres del imperio y de las oligarquías cafetaleras locales, que son dueñas del 80% de las mejores tierras, lo que ha originado la extrema pobreza e iniquidad en que vive la mayoría que se vio obligada a sublevarse contras quienes las explotan inmisericordemente para poder sobrevivir. Esta sublevación dio lugar a la llamada “Guerra Civil Salvadoreña”, entre los años 1980-1992, y los Estados Unidos en vez de apoyar a esa mayoría marginada, al contrario, se decantó con apoyar a los ricos, brindándole apoyo para masacrar a los sublevados en guerrillas, cosa que hizo suministrando armas, brindando asesoramiento de cómo torturar y asesinar a través de un personal adiestrado en “La Escuela de las Américas”.

8-Hay que tener en cuentas que la concentración de la tierra en pocas manos y las enormes desigualdades sociales en El Salvador viene de lejos; por esta razón, en 1932 hubo un levantamiento de campesinos e indígenas, que fue brutalmente reprimido, con cerca de 30 mil muertos.

9-Como ya informamos anteriormente, esta guerra dejó un saldo de 75 mil muertos, el 2% de 4.5 millones de su población, la mayoría civiles asesinados por los “Escuadrones de la Muerte”, con lo que se buscaba minar la base de sustento social de la guerrilla dispersada en varios frentes, siendo los más importantes el FMLN (Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional), y el FZLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional). En esta masacre hubo cientos de asesinatos selectivos de maestros, estudiantes universitarios, dirigentes campesinos y sindicales y una fuerte represión a las manifestaciones públicas. Además, miles resultaron incapacitadas de por vida por mutilaciones y por secuelas psicológicas principalmente mujeres que fueron violadas y sometidas a torturas y vejaciones. También muchos niños quedaron huérfanos de padre, madre, o de ambos. En este contexto, los daños materiales fueron cuantiosos. El país quedó prácticamente destruido. Lo que conllevó una emigración forzosa de más de medio millón de salvadoreños, la mayoría de ellos radicados en California para trabajar como obreros agrícolas.

10-Como consecuencia de la guerra, quedaron en manos de la población civil miles de armas de fuego, lo cual propició el surgimiento de las pandillas de jóvenes y adultos denominadas “Las Maras”, dedicadas a la delincuencia y al tráfico de drogas, y que han hecho de El Salvador uno de los países más violentos de la tierra.

11-Uno de los episodios más tristes, violentos y aberrantes de esta guerra fue el asesinato del amado Monseñor Oscar Arnulfo Romero. La misma ocurrió el 24 de marzo de 1980 durante la celebración de una misa. La saña contra Monseñor Romero y contra la gente del pueblo era tal, que el día del entierro de ese verdadero vicario de Cristo (30 de marzo de 1980), fue tiroteada la multitud que asistió a sepultarlo. 44 resultaron los muertos producto de la balas y el estampido de esos feligreses. Esta salvaje acción estuvo a cargo de los “Escuadrones de la Muerte” dirigidos por Roberto D’ Aubuisson, “Director Nacional de la Seguridad Salvadoreña”, un bestia con cuerpo humano, formado en la “Escuela de la Américas” y fundador el Partido ARENA.

12-En la guerra civil salvadoreña ocurrieron miles de muertes horrendas, pero destaco en esta ocasión – porque están documentadas – la tortura, violación y asesinato de las monjas misioneras norteamericanas, Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean Donovan. Esta barbarie la perpetraron el 2 de diciembre de 1980 por miembros de la “Guardia Nacional de El Salvador” quienes las detuvieron cuando estas habían abandonado el Aeropuerto Internacional de Comalapa. Luego la condujeron a un lugar aislado, donde las violaron y asesinaron a tiros.

13- Para que mis lectores tengan una idea más acaba de la violencia desencadenada contra un pueblo paupérrimo sediento de justicia, trabajo, vivienda, cuidados de salud y de alimentos, transcribo íntegro, un artículo escrito por el periodista Alejandro L López, en el que relata uno de los episodios más sangriento de la Guerra Civil en El Salvador, protagonizada por el ejército y los “Escuadrones de la Muerte”, ambos instruidos para matar y torturar en la “Escuela de las Américas”; me refiero a la masacre del Mozote. Veamos:

https://culturacolectiva.com/historia/el-mozote-el-salvador

14-La tarde del 10 de diciembre de 1981 la tranquilidad del pequeño poblado de El Mozote ubicado al norte de El Salvador, cerca de la frontera con Honduras, habría de esfumarse para siempre. El batallón Atlácatl, un grupo del ejército salvadoreño encargado de poner fin a la guerrilla y formado en la tristemente célebre Escuela de las Américas, conocida como el semillero de militares que inauguraron las dictaduras más sangrientas de América Latina, irrumpió en el poblado.

15-Su objetivo, según la “Operación Rescate”, era seguir toda huella del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una organización política que había elegido la guerrilla como el medio para terminar con la precaria situación, pobreza extrema y la poderosa influencia de los Estados Unidos en la política nacional que vivía el Salvador.

16-Las poco más de 25 casas reunidas en torno a una plaza pública que conformaban El Mozote quedaron vacías ante la llegada de los militares, quienes exigieron a toda la población abandonar inmediatamente sus viviendas y concentrarse en la plaza. Una vez reunidos fueron interrogados por los soldados sobre las actividades de la guerrilla en la zona, obligados a encerrarse en sus casas y amenazados de muerte si a alguno se le ocurría salir a la calle durante el resto de la noche.

17-Los soldados del Batallón Atlacatl llegaron el 10 de diciembre al caserío y obligaron a todos los habitantes a que salieran de sus casas y que se formaran en filas en la pequeña plaza del lugar. A la medianoche, se les ordenó a todos que regresaran a sus casas. El Mozote estaba atestado de gente, pues por el temor del operativo muchos otros moradores habían llegado a refugiarse. En total, se calcula que había entre seiscientas y ochocientas personas, la mayoría niños”.

18-La madrugada del 11 de diciembre el batallón repitió el protocolo inicial y recrudeció sus acciones a un punto sin retorno. Sin excepción, cada habitante de El Mozote se presentó en la plaza, donde fueron divididos entre hombres, mujeres y niños y encerrados por separado en la iglesia, en un sitio conocido como “el convento” y en distintas casas.

19-Comenzó el interrogatorio. Los soldados formaron a grupos de 5 personas para preguntar de forma intimidante todo lo que supieran sobre el movimiento insurgente. Con las técnicas de la Escuela de las Américas puestas en práctica en distintas dictaduras en el Cono Sur años atrás, el interrogatorio devenía en tortura para cada uno de los miembros del grupo.

20-En grupos de cinco y vendados y amarrados de manos, los hombres eran sacados de la iglesia y fusilados. Los pocos que quedaban agonizando eran brutalmente decapitados con golpes de machete en la nuca. A las doce del mediodía ya habían terminado de matar a todos los hombres. Mi esposo, Domingo Claros, fue uno de los primeros en morir. Iba en uno de los primeros grupos, pero comenzó a forcejear y le dispararon. Estaba vivo, un soldado se acercó y con un machete lo degolló. Las mujeres no corrieron mejor suerte. Los soldados entraron a la fuerza en la pequeña casa y comenzaron a seleccionar a las mujeres más jóvenes. La mayoría de madres se opuso, pero fueron sometidas con golpes de culata de fusil o a patadas.

21-Una vez finalizado, asesinaban a todos para borrar cualquier evidencia. La cruel escena se prolongó durante horas. La plaza, el convento y la iglesia veían pasar ríos de sangre y un montón de cuerpos apilados mientras la masacre continuaba. Los militares fueron especialmente sádicos con las mujeres y los menores. Muchas de ellas fueron violadas y posteriormente decapitadas.

22-Algunas, para horror de los niños y las mujeres, fueron asesinadas en el mismo lugar. Las jóvenes fueron llevadas a las afueras del caserío para ser violadas. Un testigo que ha permanecido en el anonimato durante todo el proceso de investigación, un hombre obligado a servir como guía por los oficiales del Atlacatl, reconoció que las adolescentes fueron violadas durante todo ese día. Los soldados hablaban sobre las violaciones. Contaban y bromeaban sobre lo mucho que les habían gustado las niñas de doce años. Después de violarlas, los soldados las mataban a tiros o las decapitaban. Las mujeres fueron asesinadas con el mismo método practicado a los hombres: se les transportaba en grupos de cinco y se les fusilaba; posteriormente se decapitaban los cadáveres o a las agonizantes.

23-El crimen se repitió en otras localidades vecinas de El Mozote durante al menos tres noches. Se trata de la matanza más sanguinaria en la historia de América Latina y un hecho sin precedentes en el que un ejército masacró sin piedad a la sociedad civil desarmada, sin enfrentamiento alguno.

24-El único testimonio de primera mano de aquellos días de 1981 es el de Rufina Amaya, sobreviviente de la masacre, quien contó una y otra vez cómo asesinaron a su esposo y cuatro hijos en espera de justicia; sin embargo, el gobierno salvadoreño negó sistemáticamente la masacre y sepultó cualquier posibilidad de investigación en 1993, cuando la Ley de Amnistía General promulgada meses atrás cerró el caso con total impunidad. Después de 36 años de la masacre, a inicios de 2017 se esbozó una posibilidad para hacer justicia, luego de que un tribunal salvadoreño reabriera el caso, medio año después de la anulación de la ley que apostó por el olvido y la muerte.

25-En las próximas entregas continuaremos narrando los hechos que evidencian las raíces de la pobreza de las naciones que hoy para seguir sobreviviendo se han visto obligadas a emigrar. También, en las siguientes entregas continuaremos exponiendo las razones que nos llevan a decirle a las presentes generaciones de europeos y norteamericanos: ¡Ha llegado el tiempo de rectificar, el mundo no puede seguir viviendo bajo los dictámenes aberrantes de las salvajes políticas imperialista!

A mis lectores, les dejo la palabra

