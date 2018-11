OPINION: ¡USA, es tiempo de rectificar! (tercera parte)

Preliminar

Para los que critican lo extenso de mis artículos, les digo lo siguiente: mis trabajos son para concientización política. La política es una ciencia, y la ciencia solo se domina mediante el estudio. En este punto debemos de comprender, que estudio y conocimientos van de la mano de esfuerzos, dedicación, entrega, y hasta de sacrificios. Mis trabajos son para personas interesadas en el conocimiento. Si esa no es su línea, lo siento; entonces opte por otro tipo de lectura y autor. Por suerte, las redes están llenas de miles de otras opciones para su gusto. Hecha esta aclaración, vamos al tema de hoy.

1-En esta tercera parte seguiremos avanzando con dar a conocer los principales fichas del imperialismo después de los diferentes presidentes, lo que es totalmente imprescindible para dominar el tema que nos ocupa para llegar a los motivos que generan la miseria de nuestros países tercermundistas que obliga a sus habitantes a emigrar por miles y de un solo golpe, tal como ahora lo están haciendo los centroamericanos; además, recuerdo, que el otro motivo de estas entregas es concientizar a las presentes y futuras generaciones de europeos, norteamericanos y restantes ciudadanos del mundo de la necesidad que existe de que nos aboquemos a ver a todos los hombres como hermanos, para que dejemos de querer nuestro progreso individual en base a la expoliación del otro apoyados en la superioridad militar, y en la aberrante creencia de una superioridad racial y un destino manifiesto. Es el único camino que tenemos para lograr la paz mundial, pues tal como señaló el presidente Kennedy: “El hombre tiene que poner un final a las guerras, sino, éstas establecerán el final para la humanidad”.

2-Para el logro de esos objetivos, aparte del ya citado Allen Dulles, entre otras tantas figuras, son de importancia capital conocer las actuaciones de Henry Kissinger, David, John y Nelson Rockefeller, de John Edgar Hoover, Otto Reich, John Negroponte, Roger Noriega, Condoleezza Rice e Hillary Clinton, y actualmente los más encumbrados funcionarios de Donald Trump, como son John Bolton Secretario de Seguridad y Mike Pompeo, Secretario de Estado, como también los congresistas Marco A Rubio e Ileana-Ros-Lehtinen.

3-Por otro lado recomiendo al lector estudiar para su ilustración, el rol que para expoliar al Tercer Mundo jugaron junto a estos personajes los presidentes que ha tenido Estados Unidos, pero en especial, Roosevelt, Eisenhower, Kennedy, Nixon, Johnson, los Bush, Reagan, Obama y ahora Trump.

4-Resumir miles de páginas que hay escrita sobre las acciones de estos personajes, para compendiarlas en cuatro o cinco páginas, no es tarea fácil, dada la exigencia de brevedad de las publicaciones periodísticas. No obstante, daré algunas pinceladas biográficas de los mismos, para que sirvan al lector para enriquecer sus conocimientos, y como estímulo a que sigan investigando por sí mismos, recomendándole para ésta tarea que se lean los siguientes libros: “Las Venas Abiertas De América Latina”, de Eduardo Galeano, “La Otra Historia De Los Estados Unidos” de Howar Zinn, “Hegemonía o Supervivencia”, de Noam Chomsky, “Yo Fui un Terrorista Económico” de John Perskin “Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia” de Elizabeth Burgos.

5-Nota: Si usted no tiene a su alcance el libro de Perskin, para que tenga una idea de su contenido le sugiero leer el artículo de Carlos A Pereya Mele, publicado en la página Voltaire en español, cuya introducción reseña lo siguiente: Perkins describe en su libro cómo él mismo, como un profesional muy bien pagado, ayudó a EE.UU. a timar a países pobres alrededor del mundo en trillones de dólares prestándoles más dinero del que ellos podrían alguna vez pagar, para luego hacerse dueño de sus economías. Lea ese artículo completo en el enlace siguiente:

También, para los que no hayan oído hablar sobre el Plan Cóndor les sugiero ir a la página Wikipedia cliqueando el enlace siguiente:

6-Es varios artículos que tratan sobre el Plan Cóndor, resumiendo podemos revelar lo siguiente: El Plan Cóndor fue una organización estratégica clandestina de alcance internacional puesta en acción máxima durante los años 1970 a 1980. En la que participaron los 6 países de dictaduras sudamericanas que gobernaban. Pero hay que recordar que este plan, con otros nombres, estuvo activo desde 1963 con Lyndon Johnson (1963-1969) y continuó con Richard Nixon (1969 -1973), Gerald Ford (1974-1977), James Carter (1977-1981), Ronald Reagan (1981-1989) y George Bush padre (1989-1993), con el objetivo de eliminar del auge del comunismo internacional en Sudamérica y América Central, por inspiración de la revolución cubana.

7-Las dictaduras que participaron en este plan fueron las siguientes: En Chile (Augusto Pinochet 1973-1990). Argentina (Junta Militar, compuesta por los generales Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, 1976-1983). Brasil (Ernesto Geiser, 1974- 1979).Paraguay (Alfredo Stroessner1954-1989). Uruguay (Juan María Bordaberry, 1972-1976). Bolivia (Hugo Banzer, dictador1971-1978, y 1997-2001, mediante elecciones).

8-Estos países fueron cooptados por el imperio y puestos bajo la coordinación de la CIA, con el fin de erradicar o perseguir a los opositores de la izquierda y el comunismo, por iniciativa de Henry Kissinger, Secretario de la Presidencia de los Estados Unidos en ese momento. Por otro lado, La Escuela de las Américas o “escuela para formar asesinos”, también fue una creación de este Kissinger para adoctrinar a los militares, que luego serían los terribles tiranos, ladrones y asesinos, que azotaron a toda nuestra América, en lo que se ejercieron como monigotes del imperio.

Consecuencias del plan cóndor

9-De esta operación se estima que resultaron alrededor de 400 mil presos, 50 mil muertos y más 30 mil desaparecidos, muchos de ellos trasladados y detenidos en otros países. Solo en Argentina, se estima en 30 mil los asesinatos y una historia de horror de desaparecidos, torturas y persecuciones. Y en Chile, bajo la dictadura de Pinochet se ejecutaron a más de 3 mil personas, se detuvieron unas 8 mil, y se torturaron a decenas de miles. El ambiente de tensión en los países afectados era asfixiante, ya que tenían en obsesiva vigilancia a los que la CIA había señalado como enemigos públicos por comunistas, y toda la población se encontraba vigilada y reprimida.

10-Indudablemente, todos los presidentes norteamericanos aludidos y sus altos funcionarios (excluyendo a Jimmy Carter), han sido actores siniestros de primer orden en los acontecimientos que han llevado a nuestra América Latina a la catástrofe social, económica y política en que hoy se encuentra, a tal grado, que la miseria, la corrupción de los gobernantes, su entreguismo, la impunidad, la violencia, la falta de empleo, el hambre, los infortunios, la desesperanza, han empujado a sus habitantes a la emigración masiva que hoy están llevando a cabo los centroamericanos hacia los Estados Unidos; claro, todo esto sin soslayar la confabulación de las oligarquías nacionales en las tropelías imperialistas, cosa que hacen porque no piensan en su país, sino en su propio bienestar e intereses al precio de lo que sea, incluyendo vender el alma al diablo.

Los Escuadrones de la Muerte

11-Antes de pasar a relatar las semblanzas de los funcionarios aludidos, transcribo una definición de los llamados escuadrones de la muerte, los cuales, son también una iniciativa macabra de Kissinger y después puestos en práctica por los honorables Otto Reich, John Negroponte y Roger Noriega en El Salvador, Honduras, Ecuador, Guatemala, Colombia, Perú, etc. “Escuadrones de la Muerte” es un término que genéricamente designa a bandas paramilitares que realizan asesinatos selectivos contra un determinado colectivo como parte de la llamada guerra sucia, pero que también se dedican a realizar amenazas, robos, sabotajes, secuestros, torturas, y atentados para combatir la disidencia política. Estos escuadrones han sido y siguen siendo utilizados por gobiernos totalitarios como grupos represores o como atacantes de falsa bandera.

12-Solo en Guatemala, entre 1960 y 1996, las víctimas de los escuadrones de la muerte se contabilizan se contabilizan en 200 mil y en 45.000 desaparecidos bajo la dictadura del predicador evangélico Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983. Entre los asesinados cuentan 5 mil niños que se mataban inmisericordemente para evitar que fueran futuros guerrilleros.

13-En El Salvador, según Naciones Unidas la guerra civil salvadoreña dejó un saldo de 75.000 asesinados y miles de desaparecidos, la mayoría realizados por Estado y sus fuerzas de seguridad. Este país sufrió falta de libertades y una abismal brecha entre ricos y pobres. El 10% de la población disfrutaba del 80% de las riquezas del país, y a estos ricos los Estados Unidos los apoyó y aún los apoya, y declara como comunista a quien se revela contra ellos. También en Perú, Nicaragua, Ecuador, Honduras y especialmente Colombia, los “Escuadrones de la muerte” han dejado sus siembras de muerte y destrucción.

14-Como de las fichas principales del imperio ya hemos hablado de Allen Dulles, ahora prosigamos con la semblanza de los demás, siempre en aras de la concientización y rectificación aludidos; Veamos:

Henry Kissinger a grandes rasgos

15-Kissinger nació en Alemania el 27 de mayo de 1923. En 1938 (a los 15 años), emigró a New York junto a sus padres y hermanos huyendo de la persecución de los nazis. Actualmente está vivo con 95 años a cuestas. En sus primeros años trabajó de día como un simple obrero y de noche iba a la escuela. Su gran inteligencia y persistencia lo llevaron a Harvard, donde terminó siendo catedrático.

16-Realizó el servicio militar, fue militante del Partido Republicano y asesor de Nelson Rockefeller; en 1955 se convierte en Asesor del Consejo Nacional de Seguridad y de la Junta de Coordinación de Operaciones de Seguridad. En 1955 y 1956, fue Director de Estudio de las Armas Nucleares y la política exterior en el Consejo de Relaciones Exteriores. Fue consejero de Seguridad Nacional del primer gobierno de Richard Nixon, y también, Secretario de Estado en el primer y segundo mandato de este y primero de Gerald Ford. En ésta posición, entre los años 1969 y 1977, jugó un papel trascendental en la política exterior estadounidense, siendo el artífice de la apertura y comercialización de los Estados Unidos con China. También está entre sus logros la denominada política de distención entre URSS y China.

17-Kissinger pertenece al poderoso Grupo Bilderberg. Es un racista consumado, para el existen las razas inferiores y superiores. Fue presidente del poderoso “Comité 40” una organización de alto nivel compuesta por representantes del Departamento del Estado, de la CIA y del Pentágono, que tomaban decisiones y medidas acerca de las situaciones relacionadas con el comunismo nacional e internacionalmente.

18-Kissinger es uno de los mayores artífices e impulsores del llamado Nuevo Orden Mundial propugnado por los Estados Unidos, una teoría que propone un gobierno mundial único, pero a cargos de los Estados Unidos, algo paradójico, pues siendo así, él no debería ser miembro del Grupo Bilderberg, puesto que este grupo, conspira contra el poder hegemónico de los Estados Unidos.

19-Kissinger, fungió como asesor (muchos dicen y accionista), de la poderosa Corporación Rand (Research ANd Development – Investigacion y desarrollo) la cual es una corporación militarista, un laboratorio de ideas (think tank, grupo de pensadores estadounidenses que sirven a las fuerzas armadas de los EE.UU. También la RAN es una empresa de desarrollo tecnológico, industrial y energético, que posee numerosas alianzas, contratos y acuerdos comerciales con el gobierno de los Estados Unidos, específicamente con las Fuerzas Armadas, con el Departamentos de Seguridad Nacional y con el Complejo Militar Industrial.

20-La cercanía entre Henry Kissinger y la Corporación RAND, le ha valido serias críticas acusándolo de promover los conflictos militares que luego benefician a esa empresa, puesto que estos conflictos representaron oportunidades multimillonarias de negocios para la misma.

21-Entre los asesores y/o socios de la Ran cuentan: Francis Fukuyama, académico clave del neoliberalismo y autor de “El fin de la Historia”; Henry Kissinger, Condoleezza Rice, ex Secretaria de Estado, y Donald Rumsfeld ex Secretario de Defensa, y decenas más de esta saga.

22-Henry Kissinger fue sin duda el Consejero de Seguridad Nacional y el Secretario de Estado norteamericano más célebre y adulado de la historia contemporánea. A él se le tiene como un “oportunista, criminal de guante blanco, traficante de comisiones ocultas y como alguien capaz de pactar con los perores dictadores del mundo”. Fue junto a Richard Nixon el planificador de la interrupción del proceso constitucional en Chile e ideólogo e instigador de los asesinatos del general chileno René Schneider, del general Carlos Prats y de miles de chilenos, y la muerte del excanciller de Allende Orlando Letelier, ordenada por Pinochet, fue de su agrado.

23-Kissinger es el más representativo de los tantos personajes siniestros del imperialismo norteamericano que han actuado para subyugar y expoliar a nuestra América Latina y el resto de Tercer Mundo. En sus tácticas y estrategias no omitió aberraciones, como son los genocidios, ya sea con bombardeos apocalípticos, como los ordenados y ejecutados contra Vietnam, Laos y Camboya, en los que fueron arrojados casi 4,5 millones de toneladas de explosivos sobre pueblos de campesinos, el doble de la cantidad arrojada durante toda la Segunda Guerra Mundial. También Kissinger se valió de cruentos golpes de Estado y asesinatos en masa para sus fines, como los realizados por los “Escuadrones de la Muerte” y el Cono Sur bajo el Plan Cóndor.

“Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200” (National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200), o informe Kissinger

24- Este documento fue creado bajo la dirección de Kissinger y dado a conocer durante el primer gobierno de Richard Nixon. La tesis básica de este documento plantea, que los países que tienen alto potencial para el desarrollo económico y poblacional representan una seria preocupación para “Seguridad Nacional de los EE.UU”., puesto que ellos se convertirían en grandes consumidores de recursos naturales que los Estados necesita para sus industrias; por lo se plantea medidas de control poblacional y que los Estados Unidos no deben permitir el desarrollo de esos países para no tener competencia con ellos”; con lo que también – según Kissinger, se disminuiría el riesgo de disturbios civiles e inestabilidad política en esos países. Esa tesis, Kissinger la refuerza con el planteamiento siguiente: “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los alimentos y controlarás a los pueblos”.

25-El memorando en cuestión recomienda a los líderes de EE.UU. “influir en los líderes de las naciones del Tercer Mundo”, principalmente a los de la India, Bangladés, Pakistán, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Turquía, Nigeria, Egipto, Etiopía, México,Colombia y Brasil, para que apoyen el programa de reducción de la población propuesto por los Estados Unidos, y que hagan énfasis en el mismo usando los medios de comunicación masivos para difundir los programas de educación elaborados por la ONU y la USAID, que motivan la reducción de la población por medio del aborto inducido, uso de anticonceptivos, condones y otros métodos, ya que se prevé, que estos países contribuyen con el 47% del crecimiento total de la población mundial.

26-Este documento fue adoptado como política oficial de USA, por el presidente Gerald Ford en noviembre de 1975. Estaba clasificado, pero más tarde se desclasificó y fue obtenido por investigadores en la década de 1990. Sus autores recomiendan que la política norteamericana, tanto interior como exterior, busque como objetivo la eliminación de unos 2.400 millones de seres humanos en los años venideros”.

Nota: el precedente es un documento tan importante para entender la política imperialista de los Estados unidos con los países tercermundistas, que yo sugiero a mis lectores leerlo completo yendo al enlace siguiente: //www.forumvida.org/control-natal/informe-kissinger-completo

O para un resumen, ir a: https://es.wikipedia.org/wiki/NSSM_200

27-Intelectuales y juristas norteamericanos encabezados por Christopher Hitchens, en base a investigaciones propias y valiéndose de documentos desclasificados, establecen que Kissinger es responsable de crímenes diversos, como el reclutamiento y traición a los kurdos iraquíes, a quienes con falsedades indujo a levantarse contra Saddam Hussein entre 1972 y 1975, a los que luego abandonó siendo estos exterminados en las montañas cuando Hussein llegó a un acuerdo con el Sha de Irán.

28-También esos investigadores documentan la participación de Kissinger en el encubrimiento del apartheid en Sudáfrica, el encubrimiento de los escuadrones de la muerte en Centroamérica, deliberados asesinatos de la población civil en Indochina y su implicación en la Operación Cóndor, y una larga lista de acciones abominables presuntamente cometidas por el también llamado “hombre de las sombras”,

29-Cuenta el escritor William Blum, que los Estados unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha participado directamente hasta fecha, en el derrocamiento de más de 50 gobiernos extranjeros, muchos de ellos elegidos democráticamente, e intervenido en las elecciones de unos 30 países; que ha atentado contra la vida de más de 50 líderes extranjeros; que ha arrojado bombas sobra la población civil de más de 30 países y que ha participado violentamente para suprimir movimientos nacionalistas en 20 naciones. En la mayoría de estas acciones, jugando un papel protagónico, ha participado Henry Kissinger.

30-A Kissinger le otorgaron en 1973 el Premio Nobel de la Paz por negociar el fin de la guerra de Vietnam, algo insólito, otorgárselo a alguien que instigó esa guerra y que mientras negociaba la paz, ordenaba bombardeos apocalípticos indiscriminados que mataba por miles a personas inocentes con bombas napalm, fosforo blanco, gas sarín, agente naranja, armas radiactivas, y con todo artefacto y sustancias diabólicas.

31-¿Entonces, cómo explicar lo insólito, que semejante personaje que saboteó muchas democracias con su “Plan Cóndor” y otros, que también empujó a su país a una guerra apocalíptica como la de Vietnam que provoco más de dos millones de muertos, que provocó la división de Chipre y está implicado en las horribles matanzas de Indonesia y Timor Oriental en que las fueron masacradas más de dos millones de persona, y que resumida cuenta pesan sobre sus hombres las muertes de más de cinco millones de personas, haya recibido el Premio Nobel de la Paz?

32-Kissinger ha llegado libre a sus 95 años, sin ser juzgado por sus grandes crímenes de lesa humanidad – ello se debe – dice escritor William Blum, y yo lo secundo, al evidente desorden mundial que es en gran medida el resultado del triunfo de la impunidad y de la falta de justicia ante la acumulación de ultrajes cometido por las diferentes potencias en el nombre de falsos mesianismos de igualdad, democracia y libertad.

33-En mi próxima entrega continuaremos con las restantes acciones de los alfiles del imperio, para que nos empoderemos con la historia que nos permita ver, las cosas que en política, a simple vista no se ven.

