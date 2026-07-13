Trump asegura que EEUU está tomando el control de Ormuz

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el Ejército norteamericano “está tomando el control del estrecho de Ormuz”, en medio de una escalada que volvió a encender las alarmas sobre el suministro global de petróleo.

Sus declaraciones llegaron horas después de que Irán confirmara el cierre de la estratégica vía marítima, anunciado el domingo por la Guardia Revolucionaria.

“Estamos tomando el control del estrecho. No les queda nada”, dijo Trump a Fox News. Según el mandatario, Washington y Teherán negociaron durante once horas y “todo quedó acordado”, pero los iraníes exigieron cambios de último minuto. Por eso, justificó, se reactivaron los ataques estadounidenses en la zona. “La República Islámica está recibiendo una paliza”, añadió, al dar por rota la tregua derivada del preacuerdo firmado en junio.

IRAN CONFIRMA CLAUSURA

Del lado iraní, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico confirmó la clausura: “El paso por el estrecho de Ormuz resulta actualmente inviable. Tan pronto como se restablezca la estabilidad, se revisarán las solicitudes y se reanudará el proceso de concesión de permisos”.

La Guardia Revolucionaria había advertido un día antes que el paso quedaba cerrado “hasta nuevo aviso” tras realizar disparos de advertencia contra un buque que, alegan, ignoró sus instrucciones. “No se permitirá el paso a ningún buque hasta que cesen las intervenciones de Estados Unidos en la región”, indicó en un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB.

REPRESALIA POR SUPUESTO ATAQUE IRANI A BUQUE

El CENTCOM, Mando Central de EE.UU., enmarcó sus últimos ataques como represalia por la ofensiva iraní contra un buque comercial chipriota que habría desobedecido órdenes de la Guardia Revolucionaria. El resultado: una nueva oleada de ataques cruzados y el tránsito paralizado en el punto por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

El cierre de Ormuz es la línea roja del mercado energético. Un bloqueo prolongado dispara el crudo, presiona la inflación global y obliga a las armadas occidentales a escoltar convoyes. Pero también es un riesgo para Teherán: el 90% de sus propias exportaciones de petróleo pasa por ese cuello de botella.

Trump apuesta a mostrar fuerza antes de las elecciones, mientras Irán busca negociar desde una posición de presión. En el medio, las navieras ya desvían rutas y las aseguradoras elevan primas. La “tregua de junio” quedó en papel. Con el estrecho cerrado y dos potencias atribuyéndose su control, la pregunta no es si habrá impacto económico, sino cuánto durará y quién cederá primero.