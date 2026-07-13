Trump asegura que EEUU está tomando el control de Ormuz

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el Ejército norteamericano “está tomando el control del estrecho de Ormuz”, en medio de una escalada que volvió a encender las alarmas sobre el suministro global de petróleo.
Sus declaraciones llegaron horas después de que Irán confirmara el cierre de la estratégica vía marítima, anunciado el domingo por la Guardia Revolucionaria.
“Estamos tomando el control del estrecho. No les queda nada”, dijo Trump a Fox News. Según el mandatario, Washington y Teherán negociaron durante once horas y “todo quedó acordado”, pero los iraníes exigieron cambios de último minuto. Por eso, justificó, se reactivaron los ataques estadounidenses en la zona. “La República Islámica está recibiendo una paliza”, añadió, al dar por rota la tregua derivada del preacuerdo firmado en junio.
IRAN CONFIRMA CLAUSURA
Del lado iraní, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico confirmó la clausura: “El paso por el estrecho de Ormuz resulta actualmente inviable. Tan pronto como se restablezca la estabilidad, se revisarán las solicitudes y se reanudará el proceso de concesión de permisos”.
La Guardia Revolucionaria había advertido un día antes que el paso quedaba cerrado “hasta nuevo aviso” tras realizar disparos de advertencia contra un buque que, alegan, ignoró sus instrucciones. “No se permitirá el paso a ningún buque hasta que cesen las intervenciones de Estados Unidos en la región”, indicó en un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB.
REPRESALIA POR SUPUESTO ATAQUE IRANI A BUQUE
El CENTCOM, Mando Central de EE.UU., enmarcó sus últimos ataques como represalia por la ofensiva iraní contra un buque comercial chipriota que habría desobedecido órdenes de la Guardia Revolucionaria. El resultado: una nueva oleada de ataques cruzados y el tránsito paralizado en el punto por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.
El cierre de Ormuz es la línea roja del mercado energético. Un bloqueo prolongado dispara el crudo, presiona la inflación global y obliga a las armadas occidentales a escoltar convoyes. Pero también es un riesgo para Teherán: el 90% de sus propias exportaciones de petróleo pasa por ese cuello de botella.
Trump apuesta a mostrar fuerza antes de las elecciones, mientras Irán busca negociar desde una posición de presión. En el medio, las navieras ya desvían rutas y las aseguradoras elevan primas. La “tregua de junio” quedó en papel. Con el estrecho cerrado y dos potencias atribuyéndose su control, la pregunta no es si habrá impacto económico, sino cuánto durará y quién cederá primero.
Tic tic tic, mientras tanto las elecciones congresuales de noviembre se acercan. Los republicanos están asustados. Todo indica que habrá un tsunami azul.
Ya llevamos mas de tres meses con este maldito loco mentiroso con un cuento nuevo cada semana a veces dos cuentos contradictorios la misma semana.
Y que paso ?
No disque en 2-4 semanas estaria todo resuelto y la felicidad invadiria las calles del mundo?
BOMBARDEARON UNA ESCUELA DE NINAS Y NO SE HA VISTO NI UNA SENAL DE DUELO O CONDELENCIAS PARA CON LAS FAMILIAS DE ESAS NINAS…
Hay alguna diferencia entre la cruedad de este regimen trompista mentiroso y la de los terroristas iranies???
el cacoe’muñeca es… de los que, con… sus cuentos… mantiene este… dime y direte… en esta trifulca… pero el eje del mal… no… está en lo correcto… ahí es que… se ve o se nota… que cada quien… cuenta como le… fue en la fiesta…
QUE CJA EL CONTROL POR SIEMPRE PARA QUE ESOS SUPREMOS CRIMINALES NO JODAN MAS
Ya nadie cree en lo que dice Trump, que si dice es rojo se traduce en verde; si el dice negro se traduce a blanco y así por el estilo. Es una persona sin palabras que firma un acuerdo hoy y mañana dice que no es válido. De que manera que no se puede lograr un acuerdo con un tipo de presidente así y sin palabra para poner honor a sus palabras. No es confiado y su problema es serio.
reymito, aqui… en este vaivén… no se sabe… cual de los mandantes… se equivoca de… los colores… comprendes!…