Irán reitera es un «derecho del pueblo» castigar muerte Jamenei

TEHERÁN, 13 Jul. (EUROPA PRESS) –Las autoridades de Irán han reiterado este lunes que castigar a los responsables de la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei es un «derecho del pueblo iraní».

Emitieron su criterio pocos días después de su entierro en Mashhad, en el noreste del país, tras cerca de una semana de ceremonias funerarias en Irán e Irak.

«Castigar a quienes ordenaron y ejecutaron el atentado contra el líder de la Revolución, así como a los demás mártires de las dos guerras impuestas más recientes, es un derecho del pueblo iraní», ha indicado el subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Baqeri, quien ha recordado las movilizaciones ciudadanas en Irán durante «más de 130 noches» exigiendo «justicia por la sangre del imán combatiente mártir y de los demás mártires».

Baqeri ha incidido en la amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní de que Teherán se tomará «la venganza» por el asesinato de Jamenei en los primeros compases de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

«Debemos actuar contra quienes ordenaron, llevaron a cabo o colaboraron en el intento de asesinato de nuestro querido líder, así como contra quienes atacaron a nuestros compatriotas», ha recalcado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Los restos del líder supremo reposan en el mausoleo del Imam Reza, uno de los lugares más sagrados para los chiíes y principal centro de peregrinación de los miembros de esta rama del islam.

A su muerte, Jamenei ha sido sucedido por su hijo Mojtaba Jamenei, quien resultó herido en el bombardeo en el que murió su padre y quien desde entonces no ha aparecido en público.