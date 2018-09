Donald Trump acusa China de intentar manipular próximas elecciones EE.UU.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, consideró hoy “injustificada” la acusación que pronunció Trump.

“Nosotros no interferimos y no interferiremos en los asuntos internos de ningún país. Nos negamos a aceptar cualquier acusación injustificada contra China”, dijo Wang durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas centrada en la no proliferación de armas de destrucción masiva.