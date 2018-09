Tony Peña Guaba ve infame no reconocer gestión de Miguel Vargas en Cancillería

SANTO DOMINGO. – El secretario general del PRD, Tony Peña Guaba, calificó de infame la conducta exhibida por algunos sectores adversos; en contra del presidente de ese partido, Miguel Vargas, quienes, según dijo, tratan de denostar la gestión realizada por éste como Canciller de la República y como político.

Dijo que no puede callar ante esa infamia “porque querer decir que no ha sido buen funcionario público es una barbaridad y falta de conciencia de quien no quiera reconocer los logros en las diferentes gestiones que ha tenido en el Estado dominicano”.

“Las diferencias se combaten con ideas y trabajo, no maldiciendo a las personas. Yo no soy dado a escribir para elogiar a nadie. No es mi naturaleza, pero frente a la infamia no me puedo quedar callado”, subrayó el secretario General del PRD en nota enviada a ALMOMENTO.NET.

Señaló que se podría estar o no de acuerdo con el político, pero cree que unos compatriotas irrespetar, vocear y hasta desearle la muerte es una falta de respeto, prudencia y decencia.

Peña Guaba sostuvo que ha sido un crítico del sistema imperante en la nación y tiene diferencias de ideas y conceptos en su propio partido, “pero no podemos permitir una serie de ataques innecesarios y que no se corresponden con la verdad”.

Refirió que hace poco el informe de Alicia Ortega hizo un reportaje, del cual dijo “no se corresponde con la actual gestión del Canciller Vargas”.

En ese sentido, indicó que la mayoría de los nombramientos de embajadas y consulados los hace el Poder Ejecutivo, y la mayoría datan de muchos años en el servicio exterior.

“La mayoría fueron nombrados en los gobiernos de Leonel Fernández y en la administración de Carlos Morales Troncoso, solo unos cientos han sido nombrados en la nómina administrativa y contratada”, expresó.

Agregó, que querer endilgar funcionarios con años nombrados y que no trabajan a tiempo completo en los lugares designados como que son parte de la gestión del compañero Vargas Maldonado, “es faltar a la verdad”.

Precisó que, en su actual administración, República Dominicana ha brillado en la diplomacia mundial participando en foros y ostentar la presidencia Pro-témpore de diferentes organismos, y establecido relaciones con nuevos países.

Citó que se ha suprimido visado a decenas de países, el pasaporte dominicano ha mejorado sustancialmente en el ranking mundial, ha viajado a medio mundo mejorando las relaciones del país y aprovechado las relaciones con la Internacional Socialista y éstas han dado sus frutos.