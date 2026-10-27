Tensión en ONU: Waltz exige al canciller cubano irse del podio

La Habana criticó la actuación del diplomático estadounidense y enfatizó que no estaba en el "Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. ni en una unidad de boinas verdes", sino en Naciones Unidas.

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NUEVA YORK.- El representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, protagonizó este martes un tenso enfrentamiento con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, durante una sesión de la Asamblea General, al exigirle a gritos que se alejara del podio mientras pronunciaba su discurso.

«No va a intimidarme en EE.UU. ¡Retroceda! ¡Retroceda, embajador! ¡Váyase!», exclamó Waltz, visiblemente alterado, luego de que Rodríguez y otro integrante de la delegación cubana se colocaran frente al lugar desde donde hablaba. El incidente provocó la suspensión de la sesión.

PREPOTENCIA Y SOBERBIA

Tras el altercado, Rodríguez denunció que Washington utiliza los espacios de Naciones Unidas para justificar la presión económica contra Cuba, en vísperas de una votación sobre una resolución que demanda el fin del bloqueo estadounidense impuesto a la isla.

En un mensaje publicado en la red social X, el canciller calificó la actitud de Waltz de «prepotencia y soberbia» y afirmó que el diplomático olvidó que se encontraba en Naciones Unidas, no en dependencias del Gobierno estadounidense.

Rodríguez también sostuvo que las declaraciones del representante norteamericano forman parte de un «circo mediático», acompañado de amenazas y de una campaña electoral a la que, según afirmó, Washington destina importantes recursos.

DENUNCIAS DE PRESIONES DIPLOMÁTICAS

El pasado 21 de octubre, el jefe de la diplomacia cubana acusó a la Casa Blanca de utilizar su aparato diplomático y al secretario de Estado, Marco Rubio, para presionar a delegaciones y jefes de Estado con el propósito de reducir el respaldo internacional a la resolución contra el bloqueo.

Rodríguez aseguró que la mayoría de los Estados miembros de la ONU mantendrán su apoyo a la iniciativa y denunció el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, incluidas las medidas secundarias que afectan a gobiernos y empresas que mantienen relaciones comerciales con Cuba.

La votación prevista constituye un nuevo escenario de confrontación diplomática entre Washington y La Habana por la continuidad de las sanciones económicas contra la isla.

an/am