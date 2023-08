Temor a la coalición opositora FP, PLD, PRD (OPINION)

El autor es politólogo

El Presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro Administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza, son consciente de que se finalmente se concretiza una alianza electoral de la familia bochista Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo (PLD y FP), mas el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y demás partidos emergentes, las posibilidades reales de una reelección, es casi nula.

Una de las razones por lo qué el Jefe del Estado podría sorprender al país, en anunciar su no presentación a la continuidad consecutiva (reelección), de acuerdo a su derecho constitucional de aspirar a dos periodos consecutivos. Abinader ya no es un novato en política. Se ha convertido en todo un estadista, pero sobre todo, en un político con los pies sobre la tierra y que sebe que aunque en política, dos y dos no son cuatro, tres si son más que uno. Partiendo de ahí, el Presidente no correría el riesgo de caer derrotado o humillado en un escenario de segunda vuelta donde no tendría la minina posibilidad de ganar.

Hasta el momento el sistema político dominicano consta de una partidocracia compuesta por más de 27 partidos políticos reconocidos por la Junta Central Electoral, siendo apenas 4 de ellos considerados partido mayoritarios, al haber alcanzado el 5% o más del total de los votos validos emitidos en el último certamen electoral en mayo del 2020, de acuerdo a la Ley 33-18 sobre Movimientos, Agrupaciones y Partidos Políticos. Sucede que 3 de los 4, están conformando una alianza opositora, la cual el gobierno y el partido oficial califican de acto de debilidad y hasta lo minimizan.

Las autoridades del PRM en nuestra opinión deben estar bastante preocupadas, pues como escribió una colega, «los bochistas no han necesitado 14 años de oposición para entender las consecuencias de la soledad del poder».

En tal sentido, los ex presidentes: Leonel Fernández Reina y Danilo Medina Sánchez, según el radar político, han comprendido que a pesar de sus diferencias, han de pensar en el país, en las bases de sus respectivos partidos y aliados y por vía de consecuencia, autorizaron sendas comisiones negociadoras, bajo la coordinación del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado.

A todo esto se suma la lucha interna en el PRM por el liderazgo y la candidatura presidencial. Allí aunque lo disimulan, hay problemas serios. No es cierto que haya consenso absoluto en la figura del presidente Abinader. Todo eso a pasar de que el gobierno está gastando cientos de millones de pesos en publicidad y pago de bocinas en los medios de comunicación, así como el maquillaje de encuestas.

El PRM es un partido pequeño, sin base social en el pueblo. El hecho de que sus siglas están en ejercicio del poder, fue la consecuencia la división del PLD en el poder y el nacimiento de la Fuerza del Pueblo. Abinader ganó en primera vuelta con más del 8% de votos prestados de simpatizantes del líder de la Fuerza del Pueblo, sin embargo para el año 2024, el escenario electoral será diferente, porque Leonel ahora es tendencia electoral y alternativa de poder como líder opositor, lo que significa que ha reagrupado a su alrededor, todas sus fuerzas.

Opositores a la Alianza FP-PLD.

Dicho esto, hemos de tratar brevemente la posición negativa a esta alianza de parte del Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), liderada por el Doctor Vinicio Castillo, (Vincho) y capitaneada por sus tres hijos, siendo el más aguerrido, Vinicio Castillo Semán, mejor conocido como Vinicito. Hay que destacar que la FNP ha sido un aliado por varias décadas de Leonel Fernández en todos sus gobiernos.

El alto dirigente y ex diputado por la capital @VinicioSenador ha manifestó que esta alianza sería un suicidio moral y político para la Fuerza del Pueblo y su líder, Leonel Fernández, en el entendido de qué rompió con el PLD por cuestiones ideológica entre otros motivos.

En tal sentido Vinicito ha emitido una cantidad de twist donde denota esta alianza. Al respecto soy de opinión que este planteamiento es equivocado, ilógico y sin sentido sobre la base de la estrategia y la concertación de alianza en la lucha por el poder en democracia.

jpm-am