Tabaqueros denuncian crisis por aumento de las importaciones

Los productores pidieron este miércoles al Presidente Abinader acudir en su auxilio.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Movimiento de Tabaqueros Organizados del Cibao solicitó al presidente Luis Abinader intervenir ante la crisis que, según denuncian, afecta a los productores de tabaco de la región, debido al incremento de las importaciones.

Aseguran que la situación está provocando pérdidas económicas y poniendo en riesgo la actividad de miles de cosecheros que dependen de la producción y comercialización del tabaco para su sustento.

Afirmaron que han tenido que desechar aproximadamente 23 mil quintales de picadura de tabaco debido a la falta de compradores, mientras el producto importado estaría desplazando la producción nacional.

Alegan que el aumento de las importaciones ha reducido las posibilidades de comercialización del tabaco producido en la región del Cibao, generando incertidumbre entre los agricultores y demás trabajadores vinculados a la cadena productiva.

PIDEN PROHIBIR IMPORTACIONES

Ante esta situación, pidieron al Gobierno adoptar medidas para proteger la producción nacional y planteó la prohibición de las importaciones de tabaco que, según sostienen, compiten de manera desfavorable con el producto local.

Los representantes del sector también solicitaron al mandatario convocar a los productores y demás actores vinculados a la industria tabaquera a una reunión para evaluar la problemática y establecer alternativas que permitan enfrentar la crisis.

Los tabaqueros advirtieron que, de mantenerse las actuales condiciones, miles de cosecheros podrían continuar acumulando pérdidas, con consecuencias para sus familias y para la economía de las comunidades donde la producción de tabaco constituye una importante fuente de ingresos.

El movimiento llamó al Gobierno a escuchar los reclamos del sector y a adoptar acciones que garanticen la colocación de la producción nacional, al tiempo que reclamó políticas que favorezcan la sostenibilidad y competitividad de los productores dominicanos.

Los productores reiteraron que esperan una respuesta de las autoridades y una convocatoria que permita abordar de manera conjunta el impacto de las importaciones y buscar una solución a la situación que enfrentan los tabaqueros del Cibao.

an/am