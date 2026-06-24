Soto “día a día” tras abandonar juego por molestias en espalda

Si termina perdiéndose más encuentros, se extenderá el tiempo que los Mets han tenido que jugar sin Soto y Lindor juntos en la alineación. Tras disputar juntos los primeros siete juegos de la campaña, Soto sufrió la lesión en la pantorrilla derecha que lo mantuvo fuera durante dos semanas y media. La noche de su regreso, el 22 de abril, Lindor sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda y ha estado fuera desde entonces. Ahora, con Lindor listo para volver tan pronto como este miércoles, Soto enfrenta la posibilidad de perder más tiempo de acción.