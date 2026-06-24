Soto “día a día” tras abandonar juego por molestias en espalda

NUEVA YORK — Los Mets apenas han disputado siete juegos completos esta temporada con el astro dominicano Juan Soto y el puertorriqueño Francisco Lindor juntos en la alineación. La noche del martes, con Lindor potencialmente a horas de regresar de la lista de lesionados, Nueva York perdió a Soto por otra lesión.
La buena noticia es que Soto es considerado día a día después de abandonar la derrota de los Mets por 9-6 ante los Cachorros debido a lo que el club describió inicialmente como una “rigidez en el lado izquierdo de la espalda”. La mala noticia es que el equipo difícilmente puede darse el lujo de jugar más encuentros sin Soto, quien ha lidiado con diversos problemas físicos a lo largo de la temporada.
“Se le trabó la espalda”, explicó el piloto venezolano Carlos Mendoza. “Llegó un punto en el que se podía notar que algo no estaba bien. Estaba haciendo gestos. Obviamente hablé con él, y llegó un momento en que le molestaba al lanzar y también al hacer su mejor swing. En ese punto, pensé que lo mejor era sacarlo del juego para que los preparadores físicos lo evaluaran”.
Soto no estuvo disponible para hacer comentarios después del juego.
Si termina perdiéndose más encuentros, se extenderá el tiempo que los Mets han tenido que jugar sin Soto y Lindor juntos en la alineación. Tras disputar juntos los primeros siete juegos de la campaña, Soto sufrió la lesión en la pantorrilla derecha que lo mantuvo fuera durante dos semanas y media. La noche de su regreso, el 22 de abril, Lindor sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda y ha estado fuera desde entonces. Ahora, con Lindor listo para volver tan pronto como este miércoles, Soto enfrenta la posibilidad de perder más tiempo de acción.
Antes de esta temporada, Soto y Lindor figuraban entre los jugadores más duraderos de la Gran Carpa. Soto no había sido colocado en la lista de lesionados desde el 2021, mientras que Lindor promedió 158 juegos por temporada entre 2022 y 2025.
Cuando ha estado saludable este año, Soto ha sido, por amplio margen, el jugador más productivo de los Mets. Al momento de abandonar el encuentro del martes, bateaba .299/.395/.570 con 17 jonrones y seis bases robadas. Su OPS de .965 ocupa el segundo lugar de la Liga Nacional, sólo detrás de Shohei Ohtani.
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