SNS dota al Hospital Cabral y Báez único densitómetro en RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, dejó inaugurada una nueva Unidad de Diagnóstico Sonográfico en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, equipada con el único densitómetro óseo de la Red Pública en la región Norte y dos modernos sonógrafos, para fortalecer la capacidad diagnóstica del centro y garantizar una atención más oportuna y de calidad a los usuarios.

La nueva unidad fue dotada por el SNS con un densitómetro óseo digital, valorado en RD$2,975,978.88, así como dos ultrasonidos de tres transductores con impresora térmica y UPS (sonógrafos), con una inversión de RD$1,634,028.58, para una inversión total de RD$4,610,007.46.

Durante el acto, Landrón afirmó que la entrega de estos equipos forma parte del compromiso del presidente Luis Abinader de continuar fortaleciendo la Red Pública de Salud para que la población más vulnerable reciba atención con los mismos estándares de calidad que ofrece el sector privado.

“Esta es una muestra del compromiso y de la inversión que el presidente Luis Abinader está haciendo en la salud de los dominicanos. El objetivo es que la población más vulnerable pueda encontrar en la red pública todos los servicios que necesita, sin tener que trasladarse a otro centro para realizarse estudios o procedimientos”, expresó.

El titular del SNS destacó que la incorporación del densitómetro representa un importante avance para la región, al tratarse del único equipo de este tipo disponible en un hospital de la Red Pública en el Norte del país. Explicó que permitirá medir la densidad mineral ósea para diagnosticar de forma temprana enfermedades como la osteopenia y la osteoporosis, facilitando la indicación del tratamiento oportuno y una mejor planificación de procedimientos ortopédicos, como la colocación de prótesis.

Asimismo, indicó que con la incorporación de los dos nuevos sonógrafos, el área ambulatoria del Cabral y Báez contará con tres equipos de ultrasonido, reduciendo los tiempos de espera y evitando que los pacientes deban desplazarse a otros centros para realizarse estos estudios.

Landrón anunció que el SNS continuará fortaleciendo el Hospital Cabral y Báez y los centros de salud de su zona de influencia, entre ellos Monte Adentro, Licey al Medio y San José de las Matas, con el propósito de descongestionar el principal hospital de referencia de la región Norte.

También informó que se trabaja en la ampliación de la infraestructura hospitalaria con nuevas áreas de imágenes y laboratorio, además de los levantamientos para la creación de una Unidad de Quemados y de una Unidad de Pie Diabético, como parte de los proyectos de expansión de la cartera de servicios especializados.

De igual forma, el director del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, doctor José Luis Bautista Sosa, agradeció al director del SNS por continuar fortaleciendo el centro con equipos de alta tecnología.

“Hoy damos apertura a la nueva Unidad de Sonografía gracias al respaldo del doctor Julio Landrón, quien ha venido a fortalecer nuestros servicios de imágenes con dos modernos sonógrafos y, por primera vez en la historia del hospital, con un densitómetro. No somos nosotros quienes le agradecemos este aporte; son los miles de pacientes que cada día acuden a este hospital en busca de atención”, manifestó.

Bautista Sosa destacó que con la incorporación de estos equipos el hospital amplía significativamente su capacidad diagnóstica, al sumar el densitómetro a otros servicios especializados como tomografía, resonancia magnética, angiografía y ultrasonografía, consolidándose como uno de los centros de mayor complejidad de la Red Pública.

El acto inaugural incluyó el corte de cinta de la nueva unidad y contó con la presencia del director del Servicio Regional de Salud Cibao Norte, Bernardo Antonio Hilario; el senador por Santiago, Daniel Rivera; el senador por Espaillat, Carlos Manuel Gómez; directivos del hospital, médicos especialistas y otras autoridades de salud.

of-am