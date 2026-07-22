Sistema Eléctrico registra récord demanda de 4,185 megavatios

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SANTO DOMINGO.- El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) registró un nuevo máximo histórico de demanda instantánea de 4,185.11 megavatios (MW) a las 10:11 de la noche de este martes, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Explicó que el comportamiento refleja el crecimiento sostenido del consumo eléctrico en el país y la capacidad del sistema para responder de forma estable y confiable.

PICO SEGUIRÁ EN VERANO

Explicó que la tendencia continuará durante todo el verano y que la demanda pudo ser satisfecha gracias a una capacidad instalada resiliente y diversificada.

Señaló que el sistema respondió de manera estable gracias a las inversiones de los últimos años para ampliar la oferta, incorporar nuevas centrales y fortalecer la confiabilidad y la flexibilidad operativa del SENI.

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

El ministro afirmó que el nuevo hito confirma la importancia de la alianza entre los sectores público y privado para fortalecer el sistema eléctrico, como parte de la transformación del sector por las inversiones en generación, transmisión y distribución y la diversificación de la matriz energética impulsada por el Gobierno.

«Este nuevo récord demuestra que el país cuenta con un sistema eléctrico más robusto, resiliente y diversificado, preparado para responder al crecimiento de la demanda y respaldar el desarrollo económico nacional», expresó.

El nuevo máximo supera la marca anterior de 4,166.52 MW registrada el 16 de julio a las 9:58 de la noche, y confirma la tendencia de crecimiento sostenido del consumo eléctrico.