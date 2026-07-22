Banco Central y BID impulsarán financiamiento para mipymes 

Durante el encuentro, enmarcado en el programa «FinaRD: 2036: Acelerando las Inversiones en la República Dominicana», representantes del BID presentaron iniciativas orientadas al desarrollo de la banca de fomento, que incluyen la creación de fondos de garantías parciales y esquemas de financiamiento de primer y segundo piso.

El especialista principal de mercados financieros del BID, Diego Herrera, informó que el programa contempla destinar 100 millones de dólares para facilitar el acceso al crédito de mipymes, con énfasis en micro y pequeñas empresas, negocios con vocación exportadora y emprendimientos liderados por mujeres.

INICIATIVA VINCULADA CON POLITICAS DE INCUSION

Los recursos serían canalizados a través de operaciones de financiamiento del Bandex y mediante un fondo de garantías parciales que iniciaría con un capital de 5 millones de dólares, destinado a respaldar préstamos otorgados por las entidades de intermediación financiera a proyectos elegibles.

Valdez Albizu destacó que la iniciativa se vincula con las políticas de inclusión financiera impulsadas por el BCRD y con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2022-2030, además de los planes institucionales para promover el financiamiento productivo en el país.

El gobernador indicó que serán evaluadas las adecuaciones regulatorias necesarias para la implementación de estas iniciativas, las cuales serían presentadas ante la Junta Monetaria.

La misión del BID estuvo encabezada por Herrera, acompañado por el consultor Rodrigo Ortiz y Awilda Castillo, en representación de la sede del organismo en República Dominicana.