Senado reconoce aportes de Freddy Ginebra a la cultura RD

Ginebra recibió el reconocimiento de manos de Antonio Taveras Guzmán este 2 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El legislador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, entregó el reconocimiento otorgado por el Senado al gestor cultural, escritor y comunicador Freddy Ginebra.

Fue reconocido por su destacada trayectoria y sus valiosos aportes al desarrollo del arte y la cultura dominicana.

UNA VIDA DEDICADA AL ARTE

Durante el acto, celebrado en Casa de Teatro, Taveras afirmó que el homenaje trasciende la figura de Freddy Ginebra y representa el reconocimiento a una vida dedicada a fortalecer la ciudadanía a través de la cultura.

“Hoy el Senado no solo reconoce a un gestor cultural; reconoce una manera de construir patria desde el arte, la solidaridad y la esperanza”, expresó el legislador.

Asimismo, recordó que hace más de cinco décadas Ginebra fundó Casa de Teatro con la visión de convertir el arte en un instrumento de transformación social, creando un espacio donde escritores, músicos, actores, pintores y otros creadores han desarrollado su talento.

TRAYECTORIA DE SERVICIO

Taveras destacó que la resolución, aprobada a unanimidad por el Senado, constituye un acto de justicia hacia una trayectoria marcada por el compromiso con la promoción cultural, el impulso a nuevos talentos y el fortalecimiento de la identidad nacional.

“Freddy Ginebra ha demostrado que la cultura construye patria. Su vida ha sido ejemplo de servicio, generosidad y compromiso con los artistas dominicanos”, señaló.

MANTENER CASA DE TEATRO LLENA

Al recibir el pergamino, Ginebra expresó que el mayor reconocimiento de su vida ha sido mantener Casa de Teatro llena de artistas y público durante más de cinco décadas.

“El mayor premio para mí son ustedes. Que esta casa siga llena y apoyando a los artistas es el reconocimiento más grande que puedo recibir”, manifestó.

A la ceremonia asistieron el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain Bonilla; el presidente de la Comisión Permanente de Cultura, Carlos Manuel Gómez Ureña; varios senadores, además de representantes del sector cultural, artistas e intelectuales.