El ecoturismo está de moda. Desde gente que confiesa su amor por la naturaleza hasta instalaciones y territorios que se autodefinen como ecoturísticos están a la orden del día. Sin embargo, ¿cuánto tiene de ecoturismo todo lo que se hace llamar así?

ONU Turismo considera que el ecoturismo implica observar, descubrir, conocer y apreciar la diversidad natural y cultural, mediante prácticas responsables que protejan los ecosistemas, reduzcan los impactos negativos y favorezcan a las comunidades receptoras.

Pero veamos el tema de forma práctica. Imaginemos un hermoso lugar en un pedacito cualquiera de alguna comunidad rural dominicana, con un río limpio, mucho verdor y comunidades con vocación para acoger. De pronto anuncian que el territorio posee «gran potencial ecoturístico». La noticia despierta entusiasmo, pero plantea una pregunta fundamental: ¿se convertirá ese potencial en motor de desarrollo para las familias del lugar, terminará siendo tormento o quizás “gallina de los huevos de oro”?

Algo debe estar claro: por más belleza natural que tenga un lugar, de muy poco sirve que los visitantes lleguen, consuman y se marchen, dejando huella ambiental y basura, y ganancias para unos pocos. Un verdadero ecoturismo se asocia con creación de valor compartido. Y eso se logra con una articulación que incluya preservación del entorno, éxito del negocio y mejoría en la calidad de vida de las personas.

El primer pilar para un ecoturismo sostenible es la seguridad de los derechos comunitarios y la gobernanza ambiental. No se debe planificar el futuro de una cuenca o de un bosque a espaldas de quienes lo han cuidado durante décadas.

Reglas claras

Un territorio con potencial ecoturístico requiere reglas claras, donde los derechos territoriales y las concesiones respeten la vocación de la tierra. Cuando la gobernanza es transparente, participativa y rinde cuentas públicas, se evita la peligrosa captura de beneficios por unos pocos y se opera con acuerdos que sobrevivan a los vaivenes políticos.

Para que una comunidad deje de ser espectadora y se convierta en dueña de su destino, necesita capacidades. Aquí entran en juego las «organizaciones puente»: centros de formación técnica o superior, asociaciones de productores y entidades de apoyo. Su rol no es imponer recetas cuadradas, sino fortalecer capacidades en áreas como flora, fauna, atención al cliente, gestión de negocios y riqueza cultural del entorno.

Mediante la co-creación, la empresa turística, la academia y los vecinos comparten una misma mesa. En lugar de ofrecer «ayudas» asistencialistas, co-diseñan rutas guiadas, alojamientos comunitarios y experiencias gastronómicas. Al trabajar juntos se genera capital social: esa riqueza invisible hecha de confianza mutua, orgullo local y capacidad de organización para que la comunidad gane y el negocio prospere.

Uno de los mayores riesgos del ecoturismo es la fuga de valor. ¿De qué sirve atraer a miles de visitantes si los alimentos, los guías y los servicios son importados? El secreto está en los encadenamientos productivos locales.

Cuando la ruta ecoturística se conecta con la producción agropecuaria de la zona, cada peso traído por el visitante circula entre muchas manos: la cocinera, el criador, el artesano, el chofer y el joven guía. Además, cuando las iniciativas establecen fondos comunitarios transparentes, una parte de los ingresos los reinvierten directamente en bienes públicos como la escuela, el centro de salud o el cuidado de la microcuenca.

¿Cómo medir el éxito?

Un lugar puede multiplicar su número de visitantes y, al mismo tiempo, agotar sus acuíferos o elevar el costo de vida de su población. Por eso, el éxito de una estrategia ecoturística no debe medirse únicamente por la cantidad de visitantes, sino por las brechas de bienestar que logra cerrar.

¿Mejoró el agua potable? ¿Tienen nuestros jóvenes razones para quedarse y emprender en su tierra? ¿Se diversificaron los ingresos para resistir crisis económicas o climáticas? Si las respuestas son afirmativas, estamos ante un territorio verdaderamente resiliente.

Quizás el éxito de un destino debería medirse por lo que siente una persona de la comunidad que guía a un visitante por los senderos de su infancia, orgullosa de sus raíces y consciente del valor de su conocimiento. El verdadero ecoturismo no es el que exhibe la naturaleza como mercancía, sino el que fortalece el tejido social para que la vida florezca con dignidad en su propia tierra.

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