SANTIAGO: Destacan legado del presidente Antonio Guzmán

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Las familias Hernández Guzmán y Casanova Guzmán conmemoraron este jueves el 44 aniversario del fallecimiento del expresidente Antonio Guzmán Fernández con una misa en la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, de aquí.

Al acto asistieron la hija del fenecido mandatario, exembajadora dominicana en Estados Unidos y exministra de Industria y Comercio, , Sonia Guzmán; sus nietos Carlos, Miguel, Carolina e Iván Hernández Guzmán, actual director del Instituto del Tabaco, así como personalidades del ámbito político y empresarial.

Familiares y amigos destacaron el papel de Guzmán en la consolidación democrática y en la desarticulación del aparato represivo heredado de gobiernos anteriores.

Transición democrática y derechos humanos

Sonia Guzmán subrayó que entre los principales logros de la administración de su padre estuvo garantizar la primera alternancia pacífica del poder en el siglo XX dominicano. Recordó la promulgación de la Ley de Amnistía, que permitió el regreso de exiliados políticos y la liberación de presos políticos, eliminando la persecución a opositores.

También resaltó la despolitización de los cuerpos castrenses. “Restó el control partidario y la represión a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, estableciendo el principio de que los militares debían ser apolíticos y leales exclusivamente a la Constitución”, afirmó. Añadió que su gobierno fomentó el respeto a las libertades públicas y de expresión, permitiendo a los medios operar sin censura oficial.

Apoyo al campo e institucionalidad

Iván Hernández Guzmán destacó el respaldo de su abuelo al sector agropecuario, orientando gran parte del presupuesto al campo para aumentar la producción local y garantizar precios accesibles de productos de primera necesidad. Mencionó además la respuesta del gobierno ante los daños causados por el huracán David.

Entre las iniciativas institucionales del período citó la creación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), impulsado por la ex primera dama Renée Klang de Guzmán; el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP); el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; y la nacionalización de la Rosario Dominicana.

Asistentes a la misa agradecieron el legado del expresidente al sistema democrático, señalando que ha beneficiado a las generaciones siguientes.

Al concluir el acto, los familiares expresaron: “Siempre te recordaremos por tu amor, disciplina, rectitud y firme ejemplo para toda tu familia y para el país. Tu legado vivirá siempre en nosotros”.