Sandra Fernández presenta libro de cuentos en Sabaneta 

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SABANETA, Santiago Rodríguez.- La escritora Sandra Fernández Martínez puso en circulación su más reciente obra, “Donde el silencio cuenta”, durante una actividad el Ayuntamiento Municipal de Sabaneta.

La presentación reunió a escritores, gestores culturales, familiares, amigos y amantes de la literatura, quienes acompañaron a la autora en un nuevo capítulo de una trayectoria construida entre la poesía, el ensayo, la novela y, ahora, el cuento.

Más que la presentación de un libro, la velada se convirtió en una reflexión sobre el crecimiento de quien escribe, las imperfecciones de las primeras obras y la perseverancia necesaria para continuar creando.

“Donde el silencio cuenta” abre una nueva etapa literaria

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de José Rodríguez Pérez, representante de la editorial Ríos de Oro, quien destacó la importancia de respaldar la producción literaria de autores locales y promover espacios para la difusión de sus obras.

Durante su intervención, Rodríguez Pérez anunció que la escritora sabanetera Yadira Rivas también formará parte del catálogo de la editorial Ríos de Oro, ampliando así la presencia de autores de Santiago Rodríguez dentro de ese proyecto editorial.

El prólogo de “Donde el silencio cuenta” fue presentado por el escritor Bladimir Tatis Pérez, quien acercó al público al contenido, la sensibilidad y las principales dimensiones narrativas de la obra.

Tatis Pérez resaltó el valor del cuento como género capaz de concentrar, en pocas páginas, conflictos humanos, emociones y realidades que pueden acompañar al lector mucho después de concluida la lectura.

Por su parte, Racso Morejón, responsable del diseño y la corrección del libro, compartió detalles relacionados con el proceso de preparación de la publicación. Durante su participación también presentó un pie forzado inspirado en la producción literaria de Sandra Fernández Martínez, aportando un momento creativo a la jornada.

jpm-am