Sanar una Nación entrega alimentos y medicinas a Conape

SANTO DOMINGO.– La alianza empresarial Sanar una Nación entregó al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) un importante donativo de alimentos y tratamientos médicos destinado a fortalecer la atención de más de 2,000 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en todo el país.
El aporte incluyó 32,256 porciones de alimentos de alto valor nutricional y 1,985 tratamientos médicos especializados, con el propósito de contribuir a mejorar la nutrición y el acceso a medicamentos esenciales para esta población.
Durante el acto de entrega, el vicepresidente ejecutivo y gerente general de AFP Popular, Luis J. Jiménez, destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso permanente de Sanar una Nación con la salud y el bienestar de los adultos mayores.
«Con este aporte reafirmamos nuestro compromiso de contribuir de manera continua al cuidado y respeto de quienes han dedicado sus vidas al desarrollo de nuestra sociedad», expresó.
MEDICAMENTOS E INSUMOS ESENCIALES
Por su parte, el director ejecutivo del CONAPE, doctor Demetrio Ureña, agradeció la donación y afirmó que contribuirá a garantizar medicamentos y apoyo nutricional oportuno para cientos de envejecientes.
Los medicamentos entregados, valorados en más de US$1.02 millones (unos RD$60.49 millones), corresponden al período abril-junio de 2026 y permitirán atender enfermedades agudas y crónicas.
Entre los tratamientos figuran medicamentos para dengue, chikungunya y zika, analgésicos, antiinflamatorios, así como terapias para controlar hipertensión, colesterol, reflujo ácido y trastornos gastrointestinales.
Sanar una Nación está integrada por Grupo Popular, Grupo Universal, Grupo Ramos y Grupo Rica, en alianza con CitiHope Relief & Development y con la colaboración de Pagés BBDO.
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