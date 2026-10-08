San Carlos logra primer triunfo y Rafael Barias avanza TBS DN

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- San Carlos consiguió este sábado su primera victoria de la temporada al derrotar 83-64 a El Millón, mientras que Rafael Barias alcanzó su quinto triunfo al superar 86-79 a San Lázaro y Huellas del Siglo sorprendió 87-83 a Bameso, en partidos correspondientes al 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

SAN CARLOS SE SACUDE Y ESTRENA SU CASILLA DE TRIUNFOS

San Carlos rompió su racha negativa al imponerse con autoridad a El Millón en el primer partido de la doble cartelera correspondiente a la séptima fecha de la fase intergrupos.

El conjunto sancarleño, perteneciente al grupo B, colocó su récord en 1-6, mientras El Millón quedó con 2-4 en el grupo A.

El refuerzo estadounidense Malachi Richardson lideró la ofensiva de San Carlos con 33 puntos y siete rebotes, seguido por Eddy Polanco, con 22 tantos, y Miguel Simón “El Muñeco”, quien aportó 10 puntos y cinco rebotes.

Por El Millón, Jessie Zarzuela terminó con 17 puntos y cinco asistencias; Raymond Bastardo consiguió un doble-doble de 15 tantos y 14 rebotes, y Andrés Fulgencio añadió 14 unidades.

San Carlos dominó la primera mitad 38-32, con Richardson como principal anotador, con 15 puntos, mientras Polanco aportaba 11. Por los millonarios, Bastardo acumulaba 11 tantos y siete rebotes, y Zarzuela sumaba otros 11.

RAFAEL BARIAS SE ACERCA A LA FASE DE ELIMINACIÓN

Rafael Barias alcanzó su quinta victoria al vencer 86-79 a San Lázaro, en el único encuentro correspondiente a la novena fecha de la fase intergrupos.

El triunfo fue el segundo consecutivo para el conjunto de Villa Consuelo, que ahora presenta marca de 5-2 y 12 puntos, empatado en la cima del grupo B con Los Prados, aunque este último mantiene récord perfecto de 6-0.

Dimas Carrasco encabezó al Barias con un doble-doble de 20 puntos y 13 rebotes. También sobresalieron Marquis Wright, con 18 tantos; Yuri Covington, con 15, y Eusebio Suero, quien aportó 13 puntos y seis rebotes.

San Lázaro tuvo como mejores anotadores a Anderson Mirambeaux y Edgar Tejeda, con 19 puntos cada uno. Tejeda agregó cuatro rebotes y ocho asistencias, mientras Gerald Abreu terminó con 13 tantos.

El equipo lazareño sufrió además la salida de su capitán Bryan Ramírez, quien apenas permaneció 1:46 en cancha antes de abandonar el partido por una lesión en el hombro y ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

Con la derrota, San Lázaro quedó con 4-2 y 10 puntos, todavía al frente del grupo A. Mauricio Báez marcha segundo con 3-3 y nueve puntos, mientras El Millón y Bameso comparten el tercer puesto con 2-4 y ocho unidades.

HUELLAS DEL SIGLO SORPRENDE A BAMESO

Huellas del Siglo cerró la jornada dominical con una importante victoria 87-83 sobre Bameso, impulsado por una destacada actuación ofensiva del refuerzo romanense Yeison Colomé.

Colomé terminó con 23 puntos y seis asistencias, mientras Anphernee Acevedo logró un doble-doble de 16 tantos y 10 asistencias, además de siete rebotes. David Peguero agregó 14 puntos y siete rebotes, y Marvin Smith aportó otros 14.

Por Bameso, Juan Guerrero fue el mejor anotador con 23 puntos, 15 rebotes y cinco asistencias. El refuerzo Armani Chaney consiguió 17 tantos y ocho asistencias, mientras Jace Carter y James Feldeine aportaron 11 puntos cada uno.

El triunfo colocó a Huellas del Siglo con 2-4 y ocho puntos, en el tercer lugar del grupo B, detrás de Rafael Barias (4-2, 10 puntos) y Los Prados (6-0, 12).

Bameso, con 2-4 y ocho puntos, comparte el tercer puesto del grupo A con El Millón, por debajo de Mauricio Báez (3-3, nueve puntos) y San Lázaro (4-1, nueve puntos).

CLASIFICACIÓN POR PUNTOS

El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 establece dos puntos por cada victoria, uno por derrota y cero por confiscación.

El campeonato celebra sus “Bodas de Oro”, está dedicado a la empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en disputa la Copa BanReservas.

Los partidos se desarrollan en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Edwin Castillo (Tatico). El Comité Organizador está encabezado por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, mientras Nelson Ramírez se desempeña como comisionado.

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