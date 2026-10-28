Rusia indaga caso dominicanos «engañados» para ir a combates

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SANTO DOMINGO.– El embajador de Rusia en la República Dominicana, Alexey Victorovich Seredin, confirmó este miércoles que las autoridades de Moscú investigan el caso de al menos 20 dominicanos que presuntamente habrían sido engañados para viajar a ese país y terminar en escenarios de combate en la guerra contra Ucrania.

El diplomático explicó que recibió, a través de la Cancillería dominicana, una lista con los nombres de los ciudadanos involucrados y aseguró que su Gobierno mantiene una estrecha cooperación con las autoridades del país para esclarecer los hechos.

ADMITE EL NUMERO DE INVOLUCRADOS SERIA MAYOR

Seredin reconoció que la cantidad de dominicanos afectados podría ser superior a los 20 incluidos en el listado recibido. No obstante, indicó que espera los resultados de las verificaciones oficiales antes de ofrecer información concluyente sobre el caso.

La situación mantiene en incertidumbre a familiares de los dominicanos, quienes presuntamente viajaron a Rusia bajo engaños y terminaron involucrados en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

De su lado, la Cancillería dominicana informó que brinda asistencia jurídica y apoyo para la repatriación de los nacionales que se encuentran en territorio ruso.

RECHAZA INFORME INTERNACIONAL

Durante declaraciones a periodistas, el Embajador ruso rechazó las conclusiones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, vinculada a las Naciones Unidas, que ha señalado presuntas violaciones graves relacionadas con el conflicto.

El diplomático negó los señalamientos contenidos en el informe sobre supuestos engaños en el reclutamiento de extranjeros para participar en las operaciones militares.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades dominicanas y rusas deberán determinar las circunstancias en que los ciudadanos viajaron, las condiciones bajo las cuales fueron incorporados a actividades militares y las posibilidades de facilitar su regreso al país.

El caso ha generado preocupación entre los familiares de los afectados, que esperan respuestas sobre la situación de sus parientes y las gestiones para garantizar su retorno seguro a la República Dominicana.

an/am