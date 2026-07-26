Rusia denuncia al menos cuatro muertos por ataque ucraniano

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MOSCU 26 Jul.- Al menos cuatro personas han muerto tras un ataque ucraniano con aviones no tripulados contra la zona bajo control de Rusia en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

El ataque, sobre el que Ucrania no se ha pronunciado, ha ocurrido en la ciudad de Gorlovka, también conocida como Horlivka, según ha informado su alcalde, Ivan Prikhodko, en redes sociales.

«Cuatro civiles murieron en un ataque terrorista con drones ucranianos en el barrio de Nikitovski, en Gorlovka. Que Dios los tenga siempre en su memoria. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos», ha manifestado.

Gorlovka, y especialmente el barrio industrial de Nikitovski, se ha convertido en un punto especialmente caliente de la guerra durante este fin de semana. Un ataque previo de drones ucranianos ocurrido el sábado dejó al menos tres heridos en esta localidad, que lleva bajo control de Rusia desde 2014.

of-am